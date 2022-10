Pressbaums Neuzugänge noch in der Findungsphase

Werbung

Bereist am Freitag machte ich die mannschaft des ASV Pressbaum auf die lange Reise nach Vorarlberg, um im ersten Bundesligaspiel der Saison auf Ligarückkehrer UBSC Wolfurt zu treffen. Beide Mannschaften konnten in bester Besetzung antreten, womit durchaus mit einem spannenden Spiel zu rechnen war.

Bei den Pressbaumern war man natürlich auf den ersten Auftritt der Neuzugänge Alzbeta Basova (Tschechien) und Pawel Smilowski (Polen) gespannt, wohingegen bei Wolfurt die Augen auf die Einserdame Kate Ludik (Mauritius) gerichtet waren.

Mannschaftsführer Adi Pratama wählte Pawel Smilowski als Partner gleich fürs erste Herrendoppel, im zweiten ließ er Iskandar Zulkarnain (Malaisia) und Philipp Drexler auflaufen. Auf Wolfurter Seite standen im Einser der Ex-Pressbaumer Philip Birker und Kilian Meusburger bereit, das Zweier bestritten Rene Nichterwitz/Andraz Krapez.

Trotz Anlaufschwierigkeiten gab es Sieg für neues Duo

Pratama/Smilowski hatten noch einige Anlaufschwierigkeiten in ihrem ersten gemeinsamen Spiel und mussten sogar einem Satzpunkt für die Wolfurter abwehren, aber nach zwei spannenden Sätzen sicherten sie mit einem 22:20, 21:18-Sieg dem ASV doch den ersten Punkt. Weniger spannend verlief das Zweierdoppel, da die beiden Pressbaumer zu jedem Zeitpunkt das Spiel beherrschten und letztlich ganz klar mit 21:11, 21:7 die Oberhand behalten haben.

Zu viele Flüchtigkeitsfehler kosteten Carina Meinke (l.) und ihrer neuen Partnerin Alzbeta Basova den dritten Satz und somit das Spiel. Foto: ASV Pressbaum/Andreas Meinke

Das auf beiden Seiten neu zusammengestellte Damendoppel hingegen sorgte für die erwartete Spannung. Den ersten Satz dominierten die Wolfurterinnen Kate Ludik/Lena Kremmel mit 21:12 deutlich, ehe Carina Meinke mit ihrer Partnerin Basova ebenso überzeugend Satz zwei mit 21:14 für sich entscheiden konnten.

Im dritten Satz brachten dann aber ein paar Flüchtigkeitsfehler die Pressbaumerinnen erneut aus dem Rhythmus und die Gastgeberinnen auf die Siegerstraße (21:17), die somit den Anschlusspunkt zum 2:1 geschafft hatten.

Das erste Herreneinzel ähnelte dann stark dem Zweierdoppel Zulkarnain. Wolfurts Krapez konnte nur im ersten Satz etwas mithalten (21:11), stand aber im zweiten völlig auf verlorenem Posten (21:7). Es gab also das exakt gleiche Ergebnis wie in Zulkarnains Doppelpartie!

Adi Pratama begann sein Einzel gegen Kilian Meusburger hingegen sehr vorsichtig, hatte er sich doch im Vorjahr an gleicher Stelle eine Fußverletzung zugezogen. Somit konnte Kilian Meusburger doch eher überraschend Satz Eins mit 21:18 für sich entscheiden. Doch seine Freude sollte nicht lange währen. Danach drehte Pressbaums Trainer das Spiel und siegte in zwei schnellen Sätzen deutlich mit 21:6, 21:11 und erhöhte den Vorsprung damit auf 4:1.

Afrikameisterin kam zu stark aus ihrer Dopingsperre

Das anschließende Dameneinzel bestritten Carina Meinke und Kate Ludik. Die 4-fache Afrikameisterin, hat einer zweijährige Dopingsperre abgesessen und darf nun wieder an Wettbewerben teilnehmen. Nachdem Meinke sich in den letzten Jahren vorwiegend aufs Doppel fokussiert hatte, waren die Erwartungen entsprechend gering. Trotz einer 2-Satzniederlage (11:21, 11:21) war die Leistung gegen Ludik durchaus beherzt und sie konnte die favorisierte Weltklassespielerin einige Male auch überraschen.

Trotzdem stand es nur mehr 4:2 für Pressbaum und es blieb Jan Janostik im dritten Herreneinzel vorbehalten, den fünften Punkt zum Sieg zu holen. Ihm stand der Routinier Rene Nichterwitz gegenüber, der um jeden Punkt kämpfte. Aber Janostik behielt die Oberhand und siegte verdient in zwei Sätzen mit 21:18, 21:17 und besiegelte mit dem 5:2 somit vorzeitig den Pressbaumer Sieg.

Im letzten Spiel, dem Mixed, standen dann für Pressbaum die beiden Neuzugänge Smilowski/Basova erstmals gemeinsam am Platz und hatten es auf Wolfurter Seite mit Nationalspieler Birker und Lena Kremmel zu tun. Im ersten Satz starteten die Pressbaumer furios und gingen gleich deutlich in Führung, ehe die Wolfurter besser ins Spiel fanden und wieder herankamen. Aber der erste Satz ging mit 21:18 an den ASV. Damit war der Widerstand der Gastgeber gebrochen, Satz Zwei erwies sich dann mit 21:10 als eine klare Angelegenheit für die Pressbaums neue Legionäre. Mit zwei verlorenen Spielen musste man aber trotzdem einen Punkt im Ländle lassen.

ASV-Sektionsleiter Andreas Meinke sprach dennoch von einem „gelungenen Start“ seiner Mannschaft. In den beiden anderen Spielen der 1. Bundesliga konnte der ASKÖ Traun Badminton Mödling mit 7:1 besiegen und so nicht nur die Tabellenführung erobern, sondern auch seine Favoritenrolle für den Meistertitel klar unterstreichen. Der regierende Meister BSC 70 Linz begann die Saison wie Pressbaum mit einem 6:2-Sieg gegen den WBH Wien. Erklärtes Ziel der Linzer ist ja die erfolgreiche Titelverteidigung.