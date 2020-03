Das 1. ÖBV Schüler Ranglistenturnier des heurigen jahres wurde von Wr. Neustadt im City & Country Club in Wien ausgetragen. Trotz der eigentlich kurzen Anfahrt konnten nur drei Spieler des ASV Pressbaum teilnehmen, Mia Gindulin, sowie Jonas und Benjamin Miltner. Betreut wurden sie vor Ort von Carina Meinke.

Gindulin spielte dabei ihr erstes ÖBV-Turnier und feierte dabei gleich einen sensationellen Sieg im Dameneinzel U 11. „Nachdem Mia bisher bei den NÖ Turnieren aufgrund des Mädchenmangels im Badminton bislang immer in gemischten Bewerben antreten musste, traf sie nun erstmals im Wettbewerb auf Spielerinnen ihres Alters und übertraf alle unsere Erwartungen“, freutze sich auch Sektionsleiter Andreas Meinke. In zwei Gruppen á drei Spielerinnen wurden die Finalistinnen ermittelt. Und das talent ließ sich auch nicht davon aus der Ruhe bringen, dass sie gleich in die Gruppe mit der österreichischen Meisterin 2019, Ziling Zhan, gelost wurde.

Unbeeindruckt gewann sie ihr erstes Gruppenspiel klar gegen Leona Mayr aus Ohlsdorf. Im zweiten Spiel traf sie dann auf Zhan. Mia hielt im ersten Satz sehr gut mit, verlor aber knapp mit 19:21. Dann kam Pressbaums Talent aber immer besser ins Spiel und konnte die restlichen beiden Sätze für sich entscheiden und somit sensationell die Gruppe gewinnen. Im Finale wartete die Siegerin der Gruppe 2, Luisa Wutte aus Kärnten. Wieder erwischte Mia einen schlechten Start, drehte diesmal aber die Partie noch im ersten Satz zu ihren Gunsten um — 21:15. Der zweite Satz ging dann aber klar an die Kärntnerin. „Mia ist es nicht mehr gelungen, das Spiel zu kontrollieren“, erzählt Carina Meinke. Im dritten Satz spielte sie dann aber wieder alle ihre Stärken aus und holte sich Satz drei sehr deutlich mit 21:7 und somit ihren ersten ÖBV-Turniersieg!

Im Mixed U 11 trat Mia gemeinsam mit Bastian Klinka aus St. Pölten an. Ihr erstes Spiel konnten die Beiden sicher in zwei Sätzen für sich entscheiden und somit ins Halbfinale einziehen. Dort trafen sie auf die späteren Gewinner Zhang/Wutte aus Kärnten, die ihnen doch klar überlegen waren. Am Ende gab es Rang drei für Mia und Bastian.

Miltner-Brüder spielen ein starkes Turnier

Die beiden Pressbaumer Jonas und Benjamin Miltner starteten beide im Herreneinzel U 15 sowie gemeinsam auch im U-15-Doppel. Im Einzel traf Benni gleich zum Auftakt auf den an zwei gesetzten Oscar Acimovic aus Wien und sorgte für die zweite tolle Überraschung. In zwei knappen Sätzen konnte er das Spiel mit 21:19, 21:18 für sich entscheiden und ins Viertelfinale einziehen. Jonas konnte ebenfalls mit einem Sieg starten, setzte sich gegen den an drei gesetzten Jakob Rinner aus Egg sicher mit 21:8, 21:16 durch. Auch gegen Kevin Ge aus Simmering gewann Jonas klar in zwei Sätzen und zog somit ins Halbfinale ein. Benjamin musste sich aber knapp Oliver Truchanowicz-Schwarz aus Wien geschlagen geben und rutsche somit ins Play-off um Platz 5 bis 8. Während er das erste Spiel knapp verlor, konnte er im letzten Spiel Philipp Riva aus Gleisdorf in drei Sätzen besiegen und somit den siebenten Platz erzielen.

Jonas wiederum feierte einen klaren 2-Satzsieg im Halbfinale gegen Truchanowicz-Schwarz und zog ins Finale ein. Dort wartete sein ewiger Konkurrent aus Wien, Piotr Jaszczynski. Auch im Finale bot Jonas ein gutes Spiel, musste sich aber knapp geschlagen geben.

Nummer eins war noch einen Tick zu stark

Im Doppel trafen die Miltner-Brüder im ersten Spiel auf die Paarung Chung/Moosbrunner und mit 21:5, 21:6 zogen sie überlegen ins Viertelfinale ein. Und in ddiesem gelang es den Beiden wieder zu überraschen. Die an zwei gesetzte Paarung Rinner/Windauer konnten sie in zwei Sätzen niederringen und somit sicherten sie sich einen Platz unter den besten vier.

„Das Halbfinale gegen Truchanowicz-Schwarz/Settypalli war dann eine klare Angelegenheit für Jonas und Benjamin“, staunte Andi Meinke. Mit einem 2-Satzsieg (21:11, 21:12) zogen sie ins Finale ein. Ihre Gegner waren die an eins gesetzten Jaszczynski/Acimovic aus Wien. Und bei diesem Turnier waren sie Benjamin und Jonas noch ein wenig überlegen und konnten so klar in zwei Sätzen gewinnen. „Für die Miltner-Brüder war Platz zwei aber wie ein Sieg“, ist Meinke stolz auf „seine“ Jungs.