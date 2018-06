Nachdem der Eichgrabener Kickboxer Florian Bartl vom Bundesheer für seinen Kampf in Bukarest freigestellt wurde, flog er mit seinem Trainer und Manager Fritz Exenberger nach Rumänien, um am „Colosseum event- Tournament Gigants“ teilzunehmen. „Diese Kickbox- Veranstaltungsreihe ist derzeit die größte Event-Serie in Rumänien und im angrenzenden Ausland, wo wirklich nur auserwählte und erfahrene Kickboxer eingeladen werden“, erklärt Bartl.

Mit Flavius Boiciuc hatte der Niederösterreicher einen starken Lokalmatador als Gegner. „Der Prinz von Eichgraben“, wie Florian in der Szene genannt wird, konnte sich von Beginn an durchsetzen und war der klar bessere Boxer. Gute Treffer gleich am Beginn der ersten Runde beeindruckten Boiciuc sichtlich.

Bartls Gegner in Runde zwei schon angezählt

In der zweiten Runde machte Florian so richtig Druck und nach einer guten Rechten ging der Rumäne zu Boden, musste bis 8 angezählt werden bis er wieder kampfbereit war. „Super Kombinationen und weitere gut Treffer brachten den Gegner an den Rand des KO“, freute sein Trainer. Mit einem guten Kontertreffer in Runde drei machte Bartl schließlich den Sieg klar. Florian gewann alle drei Runden deutlich – und das bei drei rumänischen Punkterichtern. „Es war für mich bislang das größtes Kickbox-Event. Rund 3000 Zuseher heizten die Stimmung kräftig an“, freut sich Bartl.

Am 30. Juni sollte er eigentlich in Dar es Salaam, im afrikanischen Tansania, seinen Weltmeistertitel verteidigen. Dieser Termin wurde aber jetzt von den Afrikanern auf Juli oder August verschoben. Das Datum ist bislang noch nicht fixiert. „ Aus Erfahrung mit unseren afrikanischen Freunden wissen wir: erst wenn die Tickets eingetroffen sind ist alles klar. Jedenfalls wäre es die nächste Sensation“, erklärt Trainer Exenberger.