Beachvolleyball WWBC: Regenjacke statt Badehose bei den Sandhoppers

Trotz des miesen Wetters waren am Sonntag viele Mixedteams bei den Sandhoppers in Neustift-Innermanzing im Rahmen des WWBC 2023 am Start. Foto: Ernst Klement

Werbung

D er Wienerwald-Beachcup gastierte am Wochenende in Innermanzing. Die Sandhoppers mit Obmann Tobias Trautwein bemühten sich trotz widrigster Wetterverhältnisse, die Bewerbe irgendwie über die Bühne zu bringen. Beim Herrenbewerb am Samstag trotzte man den Regenwetter bis zum Nachmittag. Und auch am Sonntag konnte der Mixedbewerb trotz Regens ausgetragen werden.

Das trieste Regenwetter sorgte dafür, dass sich heuer, bei keine Fans auf die Anlage der Sandhoppers beim Wienerwald-Beachcup verirrt haben. „Wir sind aber froh und auch ein wenig stolz, dass wir trotz dieses miesen Wetters, die Bewerbe durchziehen konnten“, meinte Sandhoppers-Obmann Tobias Trautwein. Immerhin fand bereits zum dritten Mal die Turnierserie auch im schmucken Stadion der Innermanzinger statt. Und trotz des teils sehr starken Regens stellten sich insgesamt 21 Herren- und Mixedteams der Herausforderung. Bei den Herren siegten Nebosis/Höllriegl, die im Finale König/Bancisch in die Schranken weisen konnten. Schwarzinger/Khalilli durften sich über den dritten Platz freuen. Mixed setzten sich Seidl/Weigl gehen Haidegger/Klose im Endspiel durch. Frantz/Klischke wurden dritte. Die Übergabe der Preise nahmen Obmann Tobias Trautwein und Schriftführerin Tanja Kainrad bei den Herren und Obmann-Stellvertreter Klaus Praschl-Pichler vor. „Wir spielen halt bei jedem Wetter“, lobte Trautwein den Ehrgeiz der Spielerinnen und Spieler. Nebosis/Höllriegl siegten im Herrenbewerb vor König/Bancisch und Schwarzinger/Khalilli. Sandhoppers-Obmann Tobias Trautwein und Schriftführerin Tanja Kainrad übergaben die Preise. Foto: Sandhoppers