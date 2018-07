Karl Schagerl war beim Bergrennen Kohlreith in Altlengbach eine Klasse für sich und hat damit auch die Führung in der Berg-Staatsmeisterschaft übernommen. Aber auch die organisatoren zählten zu den gewinnern.

Die Kicker Marcel Mujanovic und Niko Nikic halfen in der Organisation. | NOEN

„Der Rallyesport gehört einfach zelebriert“, meinte Rennleiter Helmut Haslinger, der gemeinsam mit Helmut Bosch und Harald Haslinger den ersten Bergstaatsmeisterschaftslauf am Wochenende nach Altlengbach gebracht hat, bereits im Vorfeld. Und er hielt Wort! Bei Sonnenschein und heißem Aspahlt fand am Samstag das Training für die 60 Starter aus ganz Österreich, die zum sechsten Lauf der Bergstaatsmeisterschaft nach Altlengbach gekommen waren, statt. Aber am Sonntag überschlugen sich die Ereignisse. Schon vormittags beim letzten Training, begann es zu regnen, und zum Startbeginn um 13 Uhr schüttete es aus Kannen. Lokalmatadore Thomas Preiser brachte es auf den Punkt. „Die drei Trainingsläufe waren für die Katz, jetzt ist alles anders!“

Die Fans, die die Wasserschlacht beobachteten, sind aber auf ihre Kosten gekommen. Denn bei regennasser Strecke entschied noch mehr die Klasse der Fahrer. Mit vielen Unterbrechungen wurden die zwei Wertungsläufe durchgepeitscht.

Nachdem mit Tanja Floss die einzige Dame im Starterfeld abflog und im Spital landete, waren alle gewarnt. Auch der Shootingstar Karl Schager gab zu: „Das letzte Hemd riskiere ich nicht!“ Trotzdem war der Purgstaller einsame Klasse, demolierte die Konkurrenten mit Fabelbestzeit. Bereits vorher leisteten aber seine Mechaniker tolles. Im dritten Trainingslauf hatte das Differenzial seinen Geist aufgegeben und in nur zwei Stunden bauten sie ein Neues ein.

Für die drei Lokalmatadore lief es nicht so gut. Markus Eder und Reinhard Bointner gingen überhaupt nicht an den Start, da der Motorschaden von Eder nicht rechtzeitig behoben werden konnte und das Auto von Bointner nicht rechtzeitig einsatzbereit war. So lag es an Thomas Preiser die Kastanien aus dem Feuer zu holen — und der Altlengbacher gewann seine Klasse!

Da erstmals in Altlengbach besonders viele klassische, moderne und historische Fahrzeuge am Start waren, gab es eine Vielzahl von Klassen. Absolut schnellster war aber Schagerl, der den Organisatoren des Racing Teams Altlengbach Lob spendete: „Dieser Staatsmeisterschaftslauf ist mega — gut organisiert, unfassbar schnell und der Asphalt ist ganz speziell.“

Rettung, Polizei und Feuerwehr sorgten für einen reibungslosen Staatsmeisterschaftslauf, der im nächsten Jahr wiederholt werden soll.