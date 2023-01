Andis Form stimmt

Werbung

Nach einer längeren Turnierpause startete Andreas Gstöttner noch im Dezember erfolgreich in die heurige Indoorsaison. Vorab wurden noch ein paar Trainingstage in Slowenien bei seinem Personal Coach Samo Medved absolviert und dann ging’s nach Varazdin (Kroatien) weiter, wo Gstöttner sein erstes Hallenturnier bestritt. Nach einigen anfänglichen Problemen konnte sich der St. Christophener im Verlauf des Turniers steigern und sich am Ende den dritten Platz sichern.

„Ich habe mit Samo viel Techniktraining die letzten Tage gemacht und es hat sich sehr gut angefühlt“, war der 25-Jährige zufrieden und geht nun top motiviert in die nächsten Bewerbe. Am Plan steht im Jänner die World Series in Nimes (Frankreich) und im Februar die EM in Samsun (Türkei).