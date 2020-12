Nach einer turbulenten Anreise von 14 Stunden, mit Polizeikontrolle, verpasstem Zug und einer schlaflosen Nacht, fiel der Start für die Vorbereitung auf die Olympiaqualifikation 2021 in Dauchingen (Deutschland) für Michael Gstöttner sehr turbulent aus. Trotzdem ist der 21-jährige Neulengbacher froh, die Gelegenheit für das einwöchige Trainingslager im „Beiter-Center“ bekommen zu haben.

„Das Beiter-Center ist eine für Bogensportler eigene Trainingshalle, in der auf 70 Meter geschossen werden kann. Mit all dem technischen Equipment liefert sie optimale Trainingsbedingungen, um sich für die 2021 so wichtige Outdoor-Saison vorzubereiten“, erklärt Gstöttner. Durch zahlreiche Testungen konnte Gstöttner dabei sein Material optimieren und einstellen. „Schon deshalb ist Beiter ein ‚must go‘, um sich perfekt auf das nächste Event vorzubereiten“, freut er sich über die einzigartige, nationenübergreifende Zusammenarbeit mit Beiter. „Ein herzliches Danke, dass sie mir diese Möglichkeiten bieten!“

Seit kurzem ist auch bekannt, dass am 6./7. Februar die Indoor-Staatsmeisterschaft in Stockerau stattfinden wird. So lautet zumindest der letzte Stand der Dinge in unsicheren Coronazeiten. Für Gstöttner eine weitere positive Nachricht, weil nur Wettkämpfe im Schießsport tatsächlich die nervliche Anspannung simulieren können. „Ich bin daher megaglücklich, dass der ÖBSV (Österreichischer Bogensportverband) die Indoor-Staatsmeisterschaften trotz der Coronakrise abhalten wird!“