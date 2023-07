Dreizehnter Staatsmeistertitel für Gstöttner

Es war bereist der 13. Staatsmeistertitel für den St. Christophener Andreas Gstöttner, der am 31. Juli seinen 27. Geburtstag feiert. Und diesmal klappte es im wichtigsten Bewerb, dem Herreneinzel. Dabei waren die Bedingungen in Wien beim austragenden Verein BSC-Union sowohl für die Compound (technisch unterstützt), als auch die olympischen Recurveschützinnen und - schützen, wie Gstöttner, alles andere als einfach. „Der Wind hat von allen Richtungen geblasen“, stöhnte auch Gstöttner. Dazu kam auch große Hitze.

Im Goldfinale Schlerizko besiegt

Doch Gstöttner zeigte sich unbeirrt. „Ich war gut drauf und konnte mich schon nach der Qualifikation auf Rang eins setzen“, schildert er. Und auch in den Eliminationsrunden lief es perfekt weiter. Mit einer souveränen Leistung konnte sich Gstöttner ohne größere Probleme bis ins Goldfinale schießen. Martin Schlerizko, sein Gegner im alles entscheidenden Match, musste sich mit 4:6 geschlagen geben und der prestigeträchtigste Titel ging diesmal wieder einmal an Gstöttner.

Teamsilber beim Comeback von Nusshold-Bertschler

Mit seiner Mixed-Partnerin Elisabeth Straka holte sich Gstöttner dann noch den Vizemeistertitel hinter Wien 1. Ebenfalls Silber holte er im Team NÖ mit Alexander Nusshold-Bertschler und Aleksander Grzymek an seiner Seite. „Es war echt cool wieder mit Alex an der Linie zu stehen“, zeigte sich Gstöttner auch ganz besonders vom Comeback seines alten Nationalteamkollegen Nusshold-Bertschler erfreut. „Alex stand erstmals seit sechs Jahren an der Schusslinie und zeigte, dass er nichts verlernt hat“, lobt er seinen Kollegen im NÖ Team. „Ich bin zufrieden mit dem Verlauf der Bewerbe und froh, dass ich mir den Einzeltitel wieder geholt habe“, meinte er. Sein 13. insgesamt und sein neunter im Einzel. Der Tiroler Julian Schweighofer, der im Vorjahr gewonnen hatte, konnte diesmal nicht ins Titelgeschehen eingreifen.

Weltmeisterschaft steht vor der Tür

Gstöttners bestreitet noch den Central-European-Cup in der Slowakei und bereits nächstes Wochenende steigt dann die Weltmeisterschaft in Berlin. „Eine Topplatzierung wäre das schönste Geburtstagsgeschenk“, will er sich für das harte Training der letzten Monate belohnen.