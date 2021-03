Beim ersten Bewerb des European Grand Prix in Porec (Kroatien), lief es für Andreas Gstöttner in den Qualifikationsrunden noch nicht so wie im Training. „ Ich hab den Wind falsch eingeschätzt und hab dadurch wichtige Ringe vergeben“, klagte er.

In der tags darauf folgenden ersten Eliminationsrunde gegen den Slowaken Tomas Cader zeigte der 24-jährige Neulengbacher dann aber auf. Mit einem starken Score (zwei 30er) und einem 7:1-Sieg, ging es in der nächsten Runde dann gegen Jean-Charles Vallandont weiter.

Der Franzose ging zwar rasch mit 2:0 in Front, doch Gstöttner ließ sich nicht irritieren und holte sich in den nächsten Sets die 4:2-Führung. Doch es sollte spannend bleiben, denn Vallandont verkürzte auf 4:3, sodass im letzten Satz die Entscheidung fallen musste. „Ich hab sehr gut geschossen und mit meinen drei Pfeilen den 10er regelrecht ‚umkreist‘“, kommentiert Gstöttner, der am Ende die „27“ stecken hatte. „Die letzten Pfeile waren so knapp am 10er vorbei, dass sogar die Franzosen den Kopf schüttelten!“ Vallondont hatte mehr Glück, schoss aber auch phänomenal — zweimal die Zehn und einen Neuner — 29 Punkte und Sieg für den Franzosen!

Gstöttner war dennoch nicht unzufrieden. „Ich bin gut ins Wettkampfgeschehen eingestiegen, die Leistung hat gepasst, Valandont war im Entscheidungsset einfach noch besser!“

Sofort nach Ostern geht es in die Türkei nach Antalya zum zweiten Bewerb der Grand-Prix-Serie. „Da wird das Starterfeld noch größer sein“, weiß Gstöttner. Waren in Porec 75 Starter aus 20 Nationen gemeldet, werden in Antalya sogar um die hundert Starter erwartet. Dieser Grand Prix ist dann auch die Generalprobe zu der einen Monat später stattfindenden Europameisterschaft.