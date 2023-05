Gstöttner für Europaspiele qualifiziert

Die beiden Turniere zuletzt in Slowenien waren für Andreas Gstöttner sehr erfolgreich, auch wenn ihm ein Stockerlplatz verwehrt blieb. Beim CEC lieferte er aber bis zum Halbfinale wie erhofft gute Qualirunden und auch eine starke Eliminationsrunden ab. Lokalmatador Den Habjan konnte Gstöttner aber dann im kampf um den Finaleinzug knapp nicht bezwingen. Somit ging es für den 26-Jährigen ins Bronzefinale. Auch dieses verlief ausgesprochen spannend, doch wie schon gegen Habjan zog der St. Christophener auch im Match gegen den Kroaten Žiga Ravnikar den Kürzeren und beendetet den CEC-Bewerb auf Platz vier.

Im Dauerregen starke Leistung gezeigt

Darauf folgte für Gstöttner das Antreten beim Veronicas Cup in Kamnik. Vier Tage Dauerregen verlangte den Veranstaltern und den Athleten und Athletinnen alles ab. Gstöttner konnte sich in der Quali aber wieder eine gute Ausgangposition schaffen für die Eliminationen. Nach einer sehr guten Aufwärmphase traf er in der zweiten Runde auf den Kroaten Leo Sulik . Wie beim CEC hätte das Match nicht spannender verlaufen können. Beim Stand von 5:5 kam es zum Stechen, das bis 9:9 ging! Doch Suliks letzter Pfeil war dann näher am Zentrum. Aus für Gstöttner, der danach aber mit seiner Teamkollegin Elisabeth Straka im Mixed-Team den vierten Platz holen konnte. „Eins kleines Trostpflaster“, freute er sich.

Ticket für Krakau gelöst

Seine wiederholte gute Leistung und vor allem das hohe Scoring beim Veronicas Cup hat Gstöttner aber sein großes Saisonziel, die Teilnahme bei den Europäischen Spielen in Polen, gesichert! Trotzdem ist er noch nicht ganz zufrieden: „Meine Eliminationen müssen bestimmender und konsequenter werden, wenn ich bei der EM etwas reißen will“, ist ihm bewusst. Aber auch, dass vom Score ie leistung sehr gut war. „Daher bin ich so weit schon zufrieden und die Teilnahme bei den Europäischen Spielen ist schon eine einmalige Sache! Das ist natürlich für mich das Highlight dieser Saison!““

Die Europäischen Spiele starten am 21. Juni in Krakau und werden bis 2. Juli in 27 Sportarten die Europameister eruieren. In vielen Sportarten, darunter auch Bogenschießen, werden auch Olympiaquotenplätze vergeben.