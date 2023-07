Gstöttner gewinnt CEC-Turnier in der Slowakei

Nach einem tadellosen, aber nicht perfekten Qualifkationsbewerb aus der Siht von Andreas Gstöttner, lief dann gleich die erste Eliminationsrunde von Anfang sehr gut für ihn. Mit einem 6:2-Sieg zog er souverän ins Halbfinale ein, in dem er auf den nach der Quali auf Rang eins liegenden Ungarn Mátyás László Balogh traf. In einem spannenden Match, welches bis zum fünften Satz ging, konnte sich Gstöttner kurz vor seinem 27. Geburtstag mit 7:3 durchsetzen und der Einzug ins Goldfinale war somit fixiert. In diesem behielt Gstöttner die Nerven und ließ beim 6:0-Sieg Lokalmatador Miroslav Duchoň nicht den Funkten einer Chance.

„Ich bin sehr froh, dass es so gelaufen ist und ich meine Leistungsvermögen in den Eliminationen voll abrufen konnte“, meinte Gtöttner, der nun voller Selbstvertrauen nach Berlin reist, wo von 31. Juli (Gstöttners Geburtag!) bis 6. August die Weltmeisterschaftsbewerbe über die Bühne gehen werden. „Die Form stimmt jetzt“, sieht er sich für das Saisonhighlight gut gerüstet.