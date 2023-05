Gstöttner schwächelt noch in der Elimination

In der Qualifikation kämpften bei den Herren 133 Recurve-Schützen um den Einzug in die Elimination, darunter Andreas Gstöttner, der in dieser Saison die Grundlagen für einen Olympiastart 2024 legen will. Und bei der Qualifikation zeigte er mit Rang 37, dass er durchaus zur Weltelite gehört. „Der Wettkampf verlief bis dahin sehr gut, ich habe mich ohne Probleme für die Elimination qualifiziert“, ist Gstöttner mit seiner Form grundsätzlich zufrieden.

Gegen den späteren Vierten kam in Runde zwei das Aus

Auch die erste Eliminationsrunde verlief noch nach Plan und Erwartung. Gegen den Dänen Oliver Staud konnte sicher Gstöttner das Match sicher mit 6:2 holen. In der zweiten Runde traf er auf Ilfat Abdullin aus Kasachstan.Und hier zeigte Gstöttner einmal mehr etwas Nerven. Er musste sich gegen den am Ende Viertplatzierten mit 2:6 geschlagen geben.

Gstöttner: „Kasache liegt in Reichweite“

„Abdullin präsentierte sich an diesem Tag in Topform, dennoch ist er ein Spieler, der durchaus auch für mich in Reichweite ist“, gibt sich Gstöttner überzeugt, der doch ein wenig enttäuscht ist: „Ich hab mir ein bisschen mehr erwartet, aber es ist schon ganz gut gelaufen.“ Trotzdem ist er mit seinen Leistungen in den Eliminationsduellen noch nicht zufrieden. „Ich muss mich noch mehr im Training auf diese Duellsitutionen konzentrieren.“

Auch Engländer im Mixed zu stark

Auch im Mixedbewerb mit Elisabeth Straka kam in der Elimination das frühe Aus für Gstöttner. Gegen die Engländer Bryony Pitman/Monty Orton war mit 3:5 sogar in der ersten Runde Schluss.

Als Nächstes stehen für Gstöttner zwei Turniere in Slowenien an. Zuerst findet dort der erste Bewerb des „Central European Cup“ statt, gefolgt vom Weltranglistenturnier „Veronicas Cup“.