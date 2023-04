Gstöttner startet stark in die Outdoorsaison

Werbung

Für Gstöttner war es das erste Outdoor-Turnier der heurigen Saison gleich eine gute Standortbestimmung. „Mit einem Starterfeld von 120 Athleten aus 42 Nationen in meiner Klasse, ging es gleich ordentlich zur Sache“, berichtet er. „Nicht nur die starke Konkurrenz, auch Wind und Wetter machte es uns Athleten zusätzlich schwer und den Bewerb richtig spannend und auch ein wenig unberechenbar“

Qualifikation und die ersten zwei Eliminationsrunden liefen toll

Mit einer guten Qualifikation sicherte sich Gstöttner eine vielversprechende Ausgangsposition für die Elimination. Und in der ersten Eliminationsrunde konnte er gleich den Belgier Theo Carbonetti mit 7:3 bezwingen. Die nächste Runde ging ebenfalls an Gstöttner. Mit 6:2 setzte er sich gegen Niv Frenkel aus Israel durch und traf in der darauf folgenden Runde auf den Olympiasieger aus der Türkei, Mete Gazoz.

Olympiasieger in den Sätzen zwei und drei am Rande der Niederlage

Gstöttner war naturgemäß der Außenseiter, aber den erstes Set entschied er mit 28:25 für sich, was eine 2:0-Führung bedeutete. Die nächsten zwei Sätze waren dann extrem knapp. Beide Male musste Gstöttner dem Türken aber mit 28:27 den Vortritt lassen. Erst im vierten Satz machte Gazoz mit 29:25 den 6:2-Sieg klar. „Es waren sehr gute Matches. Sicher wäre es super gewesen gegen Mete zu gewinnen, aber auch wenn dem am Ende nicht so war, bin ich mit meiner Leistung dennoch sehr zufrieden, bilanzierte Gstöttner.

Viertelfinal-Aus auch im Mixed mit Straka

Mit Elisabeth Straka ging Gstöttner im Mixed-Teambewerb an den Start. Die beiden lieferten auch hier eine sehr gute Leistung und mussten sich erst im Viertelfinale den späteren Siegern Steve Wijler und Gaby Schloesser aus den Niederlanden geschlagen geben. „Es war ein guter Start in die Saison und ich freu mich jetzt schon riesig auf den Weltcup in Antalya“, meinte Gstöttner.