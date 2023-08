Gstöttner und Matzner bei der WM in Berlin unglücklich

Matzner machte im Herrenteambewerb den Anfang. Trotz viertbestem Score konnte er sich aber an der Seite von Nico Wiener und Stefan Heincz mit Team Austria nicht für die Elimination qualifizieren. Das gleiche Schicksal ereilte das Compound-Mixedteam Ronacher/Wiener, das sich gegen sehr starke Luxemburger geschlagen geben musste.

Mit voller Motivation ging es dann am zweiten Tag für Andreas Gstöttner, der als Heeressportler für den HSZ Seebenstein startet, und Elisabeth Straka bei den Damen, in die Qualifikationsrunde der Recurveschützen. Nachmittags wollten sich die „Compoundler“ mit Matzner, Heincz und Ingrid Ronacher für die Elimination qualifizieren. Wiener war durch seine großartige Platzierung fix für das Sechzehntelfinale gesetzt.

Doch schon die Qualifikation wurde für Gstöttner zum Desaster! Mit dem enttäuschenden Score von 636 Ringen landete er nur am 93. Rang unter 167 Startern und schaffte es damit nicht einmal in die Elimination. In der Endwertung bedeutete dies nur den geteilten 57. Rang. Etwas besser lief es für Straka, die bei den Damen mit 635 Ringen den 37. Rang erzielen konnte. Wirklich erfreulich war aber auch das nicht. Matzner landete bei den Compoundlern in der Quali auf Rang 57 unter 119 Startern. Doch zumindest Nico Wiener sorgte mit dem fünften Zwischenrang für einen Hoffnungsschimmer im Team Archery Austria. Doch in der Elimination erwischte es auch ihn frühzeitig und es reichte nur zu einem geteilten 17. Rang für ihn. Matzner und Heincz mussten mit dem geteilten 33. Endrang vorliebnehmen.

Auch im Mixedbewerb gab es für Gstöttner/Straka keine ernsthafte Verbesserung. Der 28. Endrang macht wenig Hoffnung, dass die Olympiaqualifikation noch irgendwie geschafft werden kann.