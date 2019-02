Ein Fixpunkt im Turnierkalender von Nationalteamathlet Andreas Gstöttner ist eigentlich das alljährlich stattfindende 120-Pfeile-Turnier (vier Durchgänge mit jeweils 10x3-Pfeilen) in Stockerau. „Doch leider musste ich heuer passen, denn ein leichter grippaler Infekt hat mir eine Titelverteidigung verunmöglicht“, erklärt der St. Christophener, der aus Trainingszwecken am Nachmittag zwei Durchgänge mitgemacht hat.

„Ich wollte nur sehen, wie es geht, da heuer in Stockerau ja auch noch die Indoorstaatsmeisterschaften in durchgeführt werden, aber alle vier Durchgänge hätte ich nicht geschafft“, haben ihm schon die 60 Schuss körperlich alles abverlangt. „Aber es war ein gutes Training!“

Für Gstöttner geht es bereits am Wochenende mit seinem persönlichen Coach Samo Medved nach Zypern zum Training. „Ich war schon Anfang Jänner mit Samo bei einem gemeinsamen Trainingslager mit dem deutschen und türkischen Nationalteam im türkischen Samson“, freut er sich auf die nächste Einheit mit Medved.

Daxböck-Brüder sorgen richtig für Furore

In Abwesenheit von Gstöttner haben die beiden Daxböck-Brüder für den Neulengbacher Klub die Kastanien in Stockerau aus dem Feuer geholt. Dabei starteten beide Youngsters bereits in der allgemeinen Klasse. Für Dieter Daxböck lief es in seiner Bogen-Klasse Recurve nicht ganz nach Wunsch.

„Es wäre mehr drinnen gewesen als der siebente Platz, aber ich hatte ein paar Ausreißer und diese konnte ich nicht mehr aufholen“, erklärte er. Matthias konnte sich bei den nicht-olympischen Compound-Schützen nach dem ersten Durchgang sogar auf Rang zwei setzten, hinter dem routinierten, vielfachen Compound-Staatsmeister und späteren Sieger Michael Matzner aus Mauerbach. Daxböck stellte dabei seinen eigenen österreichischen Rekord bei den Kadetten ein und durfte sich am Ende über den vierten Platz freuen.

Das nächste große Turnier für die Bezirksasse ist die Indoor-Staatsmeisterschaft am 23. und 24. März erneut in Stockerau. Zum ersten Mal werden diese Titelkämpfe in Niederösterreich ausgetragen.