Kampfsportevent fand trotz Kritik statt

Ein Bericht in der Tageszeitung Der Standard wenige Tage vor der 2. Auflage des Wienerwald-GP sorgte letzte Woche für unrühmliche Schlagzeilen. Mit Julian H. und Laurenz G. würden gleich zwei Männer aus den Reihen der rechtsextremen Gruppierung „Die Identitären“ in Eichgraben beim Bewerb der World Kickboxing Federation (WKF) antreten. Beide seien im April bei einer Demonstration gegen die Kinderbuchlesung einer Dragqueen in Wien vor der Türkis-Rosa-Lila-Villa dabei gewesen. Und der ehemalige Soldat G. habe auch für Aufsehen gesorgt, als er als Türsteher bei einer FPÖ-Veranstaltung dem ORF-Satiriker Peter Klien den Zutritt verweigerte. Auf social media entbrannte als Reaktion auf die Story, die den Box- und MMA-Sport sogar grundsätzlich als „rechtsradikal unterwandert“ bezeichnete, eine hitzige Debatte.

Klarstellung von WKF-Präsident Corradini

WKF-Austria-Präsident Gerhard Corradini reagierte prompt und stellte klar, dass man sich als internationaler Sportverband von jeglichem extremen Gedankengut distanziere und betonte die grundsätzliche multikulturelle Ausrichtung von Kampfsport. Er meinte aber auch, dass man als Österreichischer Verband unmöglich prüfen könne, was jeder/jede einzelne Aktive in seiner/ihrer Freizeit mache und das sehe man als Verband auch nicht als primäre Aufgabe an. „Als Österreichischer Verband müssen wir alle akzeptieren, die sich registrieren und bei Veranstaltungen an die Regeln und Statuten halten“, sagte er. Man werde aber nun in einem Verfahren das Leumundszeugnis der zwei genannten Sportler einholen und prüfen, ob es Vorstrafen oder Einträge bezüglich der Vorwürfe gäbe. „Sollte dies der Fall sein, werden wir diese Sportler natürlich von der Teilnahme am Wettkampf ausschließen“, versprach Corradini.

Bürgermeister gibt letztlich sein Okay für das Event

Auch Bürgermeisters Georg Ockermüller gab sich letztlich mit der Distanzierung seitens des Verbands von rechtsradikalen Elementen in der Kickbox- und MMA-Szene zufrieden. „Politik hat nichts mit Spitzensport zu tun“, meinte er in seiner kurzen Eröffnungsrede des Kampfsportevents, der heuer ja Teil des Programms „Hundert Jahre Eichgraben“ war. Kämpfer aus ganz Europa stiegen danach auch heuer in den Ring. 13 Kämpfe mit Bulgaren, Rumänen, Griechen, Ukrainern, Albaniern und Kroaten sowie natürlich Österreichern standen am Programm.

Rumäne bezwingt den Vorjahressieger im Hauptkampf

Sieger des Prestige-4-Mann-Turniers im Superweltergewicht (bis 69,5 kg) wurde der erfahrene Rumäne Christian Milea, der damit auch den WKF-Interkontinentaltitel nach Bukarest mitnehmen konnte. Im ersten Kampf besiegte Milea den Österreicher Karl Proderutti in einem sehr knappen Punkteurteil (2:1). „Proderutti hat einen super Kampf abgeliefert“, war auch Organisator Flo Bartl begeistert. Gegen den Vorjahressieger aus der Ukraine Vladik Shatunski durfte aber der Rumäne ran und nach harten fünf Runden gab es eine einstimmige Entscheidung zugunsten Mileas.

16-jähriges Toptalent holt Austrian-Champion-Gürtel

Der österreichische Pro-AM-Titel im Leichtmittelgewicht (bis 71 kg) in K-1 der WKF ging nach Wels. Der erst 16-jährige Bleon Redzepi gewann im ausverkauften Turnsaal der MS Eichgraben gegen Yordan Ivanov nach großem Kampf den Austrian-Champion-Gürtel einstimmig nach Punkten (3:0).

Den österreichischen Meistergürtel sicherte sich das erst 16-jährige Toptalent Bleon Redzepi. Foto: WKF-NÖ

Bartl möchte Wienerwald-GP auch 2024 organisieren

„Die Sportler haben sich nichts geschenkt und großartigen Sport geboten“, machte auch Bartl nochmals klar, dass es ihm ausschließlich um sportliche Leistungen bei der Organisation des Wienerwald-GP gehe und bedankte sich bei allen Sportlern für ihren Einsatz, aber natürlich auch bei allen Sponsoren, die ihm in einer schwierigen Woche weiterhin unterstützt hätten. „Ohne sie wäre dieser Event nicht zu stemmen gewesen, ebenso nicht ohne die zahlreichen Helfer im Hintergrund, allen voran dem Schulwartteam Herbert Prischin und Michael Herzig.“ Das Wienerwaldhotel Steinberger hat nicht nur die Sportler aus dem Ausland beherbergt und seine Räumlichkeiten für die Abwaage samt PK zur Verfügung gestellt, sondern ist auch kurzfristig als Cateringpartner eingesprungen. „Das macht Mut, diesen Event auch im nächsten Jahr wieder zu organisieren, weil die Rahmenbedingungen für ein sportliches Highlight im Wienerwald einfach passen“, findet Bartl, der sich zu unrecht in der Kritik sieht. Es fänden zahlreiche Kickbox- und MMA-Bewerbe in Österreich statt, aber warum ausgerechnet der Wienerwald-GP derart skandalisiert worden sei, ist ihm ein Rätsel.