Am Freitag unterzog sich Itokai Schulleiter Daniel Carich der Prüfung zu seinem nächsthöheren Dangrad (Meistergrad) im Karate. Die Prüfung zum sechsten Dan legte er bei den japanischen Großmeistern Sensei Teruo Mimoto (10. Dan) und Sensei Masataka Ohshita (9. Dan) ab.

Ganz genau beobachteten die beiden Großmeister die Techniken, Formen (Kata) und die dazugehörigen Selbstverteidigungstechniken von Carich. „Die Prüfungskommision zeigte sich beeindruckt von der Art und Weise der Kampfführung und der Effektivität der präsentierten Selbstverteidigungstechniken“ weiß Carich zu berichten, der dieses Feedback im Anschluss an seine Prüfung von den beiden Großmeistern bekam. „Dies ist eine Seltenheit bei einer so hochrangigen japanischen Prüfungskommission, die Feedback zumeist nur spärlich gibt und kaum mit solch einer Begeisterung“, weiß Carich, der seit 26 Jahren Karate betreibt und auch einige andere Kampfkünste. „Mehr als ein halbes Jahr habe ich nun intensiv auf diese Prüfung hintrainiert. Es ist schon ein tolles Gefühl solch ein Feedback für diese Vorbereitungsarbeit und Prüfungsleistung zu bekommen“, freut er sich.

Carich ist nun einer der höchstrangigen Vertreter für Shito-Ryu-Karate in Österreich. In seiner Itokai-Kampfkunstschule Carich gibt er sein Wissen weiter. Spezialisiert hat er sich vor allem auf Karateunterricht mit Kindern und Jugendlichen. Auch Erwachsene können von ihm und seinem Trainerteam lernen. Dass sein Kurskonzept erfolgreich ist zeigt die Nachfrage an die Itokai Karate Kurse. An insgesamt sechs Locations mit mehreren Trainingstagen pro Woche betreut sein professionell geschultes Kampfkunstlehrerteam mittlerweile 600 Kinder, Jugendliche und Erwachsene.