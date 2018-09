Ein lachendes und ein weinendes Auge gab es für Österreichs Nationalteam beim K1-Premiere-League-Turnier in Berlin (760 Top-50-Nennungen aus 72 Nationen): Alle 15 rot-weiß-roten Einzelstarter, drunter die Salzburger Kumite-Weltmeisterin Alisa Buchinger und Europameisterin Bettina Plank (OÖ), überstanden nicht mehr als zwei Runden und sahen das Podest diesmal nur aus der Ferne.

Einzig das Kata-Damen-Team mit Wieninger, Celo und Verena Köfinger (Langenlois) erreichte nach Freilos mit einem 4:1-Sieg über Serbien das Semifinale, in dem aber den Gegnerinnen aus Rußland der Vorzug gegeben wurde. „Asynchronität und Gleichgewichtsverluste der Russinnen wurden nicht berücksichtigt! Wir bereiten uns professionell vor – ein Teil der Kampfrichter offensichtlich nicht!“, war ÖKB-Sportdirektor Martin Kremser verärgert. Das deutsche Team, Weltmeister 2014, das in den Vorrunden ebenfalls gegen Rußland ausgeschieden war, trat gegen die Niederösterreichrinnen zum Kampf ums Podest nicht an. Als Trostrundensieger gewann das St. Pöltner Team dadurch Bronze und damit den einzigen Podestplatz für Österreichs Teams. „Ein Trostpflaster über die Trostrunde“, scherzte Nationalteamtrainerin Marianne Kellner.

Die St. Pöltner Kata-Spezialistin Kristin Wieninger (UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten/World-Ranking Nr. 30) gewann im Kata-Bewerb die erste Runde mit 3:2 gegen Ana Cruz (Portugal/Nr. 59), schied aber in Runde zwei gegen die Italienerin Viviana Bottaro (Nr. 6) mit 0:5 aus. Da Bottaro später gegen Europameisterin Sandra Sanchez (Spanien) ausschied, gab es für die Heeressportlerin keine Trostrunde und keine Platzierung.

Für SLZ/BorgL-Athletin Funda Celo (ebenfalls UKC/Nr. 42) war bereits in der ersten Runde gegen die WM-Dritte von Bremen 2014, die Lokalmatadorin Jasmin Jüttner (Nr. 20) mit 0:5 Endstation. „Sie litt allerdings in der letzten Woche an einer Darminfektion, die ihr fünf Kilo Körpergewicht kostete“, bemerkte Kellner entschuldigend an. „Daraus ergab sich auch ein Kraftdefizit!“