Parma kehrt zurück auf die Kletterbühne

Der Eichgrabner Georg Parma war nicht nur im Nachwuchs das österreichische Kletter-Toptalent seines Jahrgangs, sondern galt bis vor zwei Jahren als wichtiger Bestandteil des KVÖ-Nationalteams. Die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 schien quasi Formsache zu sein.

Doch nach der Verschiebung der Spiele um ein Jahr, was plötzlich alles anders. In der Saison 2021 war der 24-Jährige, der in Graz ein Lehramtsstudium mit den Fächern Sport, Philosophie und Psychologie absolviert, sportlich wie vom Erdboden verschwunden.

Sportlich in ein kleines Loch gefallen

Das Pendeln zwischen Eichgraben, Graz und Innsbruck, wo er blockweise an seiner Kletterkarriere mit dem Nationalteam zu feilen hatte, kostete doch viel Kraft. Tatsächlich ist Parma aktuell der einzige Lead-Spezialist in Österreich, der nicht direkt in Tirol stationiert ist.

Doch dies ist nicht der Hauptgrund, warum Parma 2021, erstmals seit er als Sechsjähriger bei den Naturfreunden Eichgraben eine Kletterwand hochkraxelte, sportlich in ein kleines Loch gefallen ist.

„Ich habe gleich beim ersten Weltcup in Innsbruck einen Unfall gehabt. Ich war schon fertig und dann ist mir eine Spanierin von oben draufgefallen – das Ergebnis: Augenhöhle und Nasenbein gebrochen. Man kann sagen, einfach zur falschen Zeit am falschen Ort“, erzählt er.

Erst am Jahresende konnte Parma doch noch zwei Wettkämpfe bestreiten. Im slowenischen Kranj ist er knapp am Halbfinale vorbeigeklettert und mit Platz drei bei der Staatsmeisterschaft gab es doch noch ein kleines Highlight.

„Den Schwung möchte ich für 2022 mitnehmen“, sagt Parma, den in den letzten Jahren ein wenig die Rolle des Pechvogels zugefallen ist. Mit einem Sportpsychologen hat er auch intensiv an der Überwindung der negativen Denkmuster gearbeitet.

Neues Jahr, neue Ziele

2022 soll daher einiges anders werden. Parma will sich komplett auf die Leadsaison fokussieren. Boulder-Wettkämpfe sollen nur punktuell auf Europacup- und A-Cup-Ebene mitgenommen werden. Fürs Sommersemester in Graz will er zudem kaum Kurse mit Anwesenheitsverpflichtung belegen, damit er sein Trainingspensum in Innsbruck erhöhen kann.

„Ich will mich einfach weiterentwickeln und verletzungsfrei bleiben, der Rest kommt dann von selbst“, will er möglichst viele Weltcups bestreiten und dort starke Leistungen zeigen. „Klingt oberflächlich, aber ich möchte einen Schritt nach dem anderen machen“, ist Parmas erklärtes Ziel die Rückkehr zur Kontinuität.

Eichgraben ist der Hort zum Krafttanken

Besuche in Eichgraben will er sich auch künftig gönnen. „Da tanke ich bei Läufen durch die Wälder immer viel Kraft und Energie“, genießt er die Aufenthalte im Elternhaus. Hier frönt er seit knapp acht Jahren auch seinem großen Hobby. „Ich höre nicht nur gern Musik, sondern hab auch mit dem Gitarrespielen begonnen. Musik beruhigt einen und gibt viel Kraft“, lebt das Kletter-Ass dabei seine Kreativität aus.

Gerne erinnert er sich auch an sein Kletter-Highlight: „Die WM 2018 war unglaublich. Ich alleine in der Wand vor knapp 3.000 Zuschauern. Meine Eltern und meine Freunde waren da. Die Atmosphäre kann ich einfach nicht vergessen. Auf die tolle Performance dort bin ich heute noch stolz. Ein sehr emotionaler Moment, wie auch der Sieg bei der Summer Series im ersten Corona-Jahr. Das war auch unerwartet. Auch daran erinnere ich mich sehr gern.“