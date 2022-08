Innermanzinger Gruber hat oft mit Tennis-Ass Misolic trainiert

Werbung

Das ATP-Tennisturnier in Kitzbühel brachte mit Filip Misolic einen neuen Stern am österreichischen Tennishimmel.

Zwei Innermanzinger unterstützten Filip Misolic auf seinem Weg zur neuen Nummer Eins in Österreich. Unter Günter Bresnik erhielt der Jungstar in der Südstadt seine Grundausbildung und auch der Innermanzinger Lukas Gruber absolvierte immer wieder Trainingsspiele gegen Misolic, war einer seiner liebsten Sparringpartner.

„Ich habe viele Stunden mit Filip in der Südstadt verbracht“, blickt der Innermanzinger auf diese Zeit zurück und freut sich nun über die sensationelle Leistung seines einstigen Trainingspartners. „Ich bin gebannt vor dm Fernseher gehockt und hab ihm die Daumen gedrückt“, schildert Gruber.

Bei seiner eigenen Karriere muss er kleinere Brötchen backen, die Zielsetzung von Lukas Gruber ist der Kreismeistertitel 2023: „Im kommenden Jahr werde ich mit dem TV Maria Anzbach die Kreisliga A gewinnen“, gibt es jetzt schon eine Kampfansage an den UTC Ollersbach. „Wir haben beim TV Maria Anzbach so viele ‚junge Wilde‘, die enormes Potenzial haben“, legt sich der Innermanzinger fest, der bereits in dieser Saison für Anzbach spielte.