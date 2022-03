Innermanzingerin Kleinberger holt sich den WM-Titel

„In dieser so unglaublich herausfordernder Zeit, mit Krieg und Corona, sind diese sensationellen sportlichen Erfolge Balsam für die Seele bei uns allen“, brachte es ESV-Obmann Erich Gruber beim WM-Empfang am Montagabend am Innermanzinger Hauptplatz auf den Punkt. „Ganz Innermanzing, ja ganz Österreich ist stolz auf unsere WM-Heldinnen!“

Einen tollen Empfang organisierte der ESV Neustift-Innermanzing, Vizebürgermeister Johann Leitner und viele Fans für die WM-Heldinnen. Foto: NOEN

Dementsprechend groß war auch das Empfangskomitee vor dem Gemeindeamt, als Goldmedaillengewinnerin Melanie Kleinberger und die Silbernen vom Teambewerb, Claudia Wieser, Karin Schwarz sowie Magdalena Katzensteiner, direkt aus Südtirol ankamen.

Vizebürgermeister Johann Leitner (Bürgermeisterin Irmgard Schibich befindet sich in Coronaquarantäne), viele Gemeinderäte und natürlich die ESV-Mitglieder jubelten mit den Damen und luden vor dem Gemeindeamt zu einer kleinen WM-Party im Freien. Für die WM-Girls ging damit eine anstrengende Woche zu Ende.

Fünf Tage wurde in Ritten um WM-Medaillen gerittert

Bereits am Mittwoch begann die Eisstock-WM im Südtiroler Rittenbei Bozen und dauerte bis Sonntag in der wunderschönen Eisarena an. Auch der sportliche Leiter des ESV-Innermanzing, Thomas Steinmair war live dabei, und zeigte sich schon vor der WM von seinen Damen beeindruckt. „Dass drei Eisstockschützinnen von unserem Verein den Sprung ins Nationalteam geschafft haben, ist schon eine Sensationen. Die Auswahlkriterien sind beinhart, Österreich ist ein Eisstockhochburg!“

Für die Sensation sorgte dann ausgerechnet das WM-Küken, die 19-jährige Melanie Kleinberger. Im Eisstockweitschießbewerb sorgte sie mit unglaublichen 136 Metern für die Vorentscheidung und führte Österreich in dieser Disziplin zu WM-Gold. „Meine erste WM und ich komme mit Gold heim! Was gibt es Schöneres?“, meinte sie gerührt und überglücklich.

Doch auch die Routiniers des ESV Innermanzing, Magdalena Katzensteiner und Karin Schwarz, sorgten im Zielschießteambewerb für Silber. „Nach der EM Silbermedaille habe ich nun auch WM-Silber, das macht mih schon stolz“, meinte sie zufrieden. Der Ärger, dass man sich in einem unglaublichen Finale den Gastgeberinnen geschlagen geben musste, ist schon verfolgen.

„Der Heimvorteil war unüberhörbar. Besonders Magdalena hat sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und trotzdem eine außergewöhnliche Performance gezeigt“, zieht Steinmair vor der dreifachen Mama den Hut. Das glänzende Ergebnis rundete der 16-jährige Manuel Herdlicka ab, der mit Österreichs Team EM-Silber im Jugendbewerbe holte. Für sie gab es noch keine WM.

2026 wird in Ritten dann um Olympia-Gold gekämpft

Auch ESV-Obmann Gruber zog glücklich Bilanz: „Toll ist, dass das Eisstockschießen 2026 in derselben Halle olympisch sein wird. Dann werden die Damen österreichweit die Anerkennung bekommen, die ihnen gebührt“, rechnet er auch dann fix mit Medaillen. Österreich, Deutschland und Italien sind zu stark für alle anderen, zwichen ihnen entscheidet dann immer die Tagesform“, glaubt er.

Mit dabei beim Empfang in Innermanzing war auch Nationalteamkollegin Claudia Wieser aus Bad Fischau.

„Wir haben sie mitgenommen, damit sie sieht, wie wertschätzend und großartig der Empfang in Innermanzing ist. Das ist in Ostösterreich schon ziemlich einzigartig!“ #Übrigens auch ein Rohrbacher durfte jubeln. Der 33-jährige Christian Hobl hat im Zielschießen mit dem österreichischen Team ebenfalls WM-Silber geholt. Er musste sich im Finale knapp Deutschland geschlagen geben.