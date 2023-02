Innermanzingerinnen als Zweitbeste in Österreich

Werbung

Am Wochenende gingen die Staatsmeisterschaften in Ternitz in Szene. Sechzehn Damenteams aus ganz Österreich, aufgeteilt in zwei Gruppen, traten dabei gegeneinander an.

Die Innermanzingerinnen erreichten in der Vorrunde den vierten Platz und qualifizierten sich somit knapp fürs Meister-Play-off am Sonntag. Mit einer Leistungssteigerung konnten die Damen dieses Play-off dann aber ganz klar gewinnen und somit ins Halbfinale gegen die Steirerinnen aus Söding einziehen. Auch dieses konnten sie dann klar gewinnen.

Somit traf der ESV im Finale auf die SU St. Peter/Wimberg. „Die Damen aus Oberösterreich spielten aber souveränes, da gab es für uns nichts zu holen“, musste ESV-Spielführerin Karin Schwarz zugeben, war aber trotzdem glücklich. „Dieser Vize-Staatsmeistertitel war hart erkämpft und wir freuen uns nach dem Fast-Aus in der Vorrunde riesig. Die vielen mitgereisten Fans haben uns mit ihrer lautstarken Unterstützung zur Silbermedaille gepeitscht“, bedankte sie sich.