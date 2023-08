Race Around Austria: Reiterits erfüllt sich seinen Traum

Wenn Philipp Reiterits ein Extremabenteuer mit dem Rad in Angriff nimmt, dann steht die ganze Familie „Gewehr bei Fuß“. Der Siegersdorfer Clan hatte sich gleich in zwei Crews aufgeteilt, welche auch heuer wieder aktiv beim ,,Race Around Austria" (RAA) mit Start- und Zielort St. Georgen im Attergau dabei war. Denn wenn der älteste Sohn von Felix Reiterits als einer von nur elf gemeldeten Startern des „RAA 2023 Extreme“ über eine Distanz von knapp 2.200 Kilometern mit fast 30.000 Höhenmetern genannt hat, dann ist Unterstützung Ehrensache. Die beiden jüngeren Brüder Tobias und David, sowie Freund Christoph Rahming, begleiteten zu Beginn des Rennens den 40-jährigen Prokuristen von Uniqa-Leasing als „Crew 1“ im Betreuerfahrzeug, wohingegen Vater Felix auf mehreren Streckenabschnitten bis ins Ziel anfeuerte. Im eigens angemieteten Pace-Car begleitete später „Crew 2“ mit Beatrix und Christian Beichel (ebenfalls ein RAA-Finisher), sowie Freundin Beate Staudigl, den Extremsportler bis ins Ziel.

Das Race Around Austria gilt als das härteste Radrennen in Europa und ist auch gleichzeitig eines der internationalen Radrennen, welches zur Qualifikation fürs weltweit schwerste Radrennen, nämlich das legendäre ,,Race Across America" berechtigt. Der „RAA Extreme“ führt die Teilnehmer entlang der Bundesgrenze durch insgesamt acht Bundesländer, lediglich durch Wien - da kein Grenzland - fährt man natürlich nicht.

Nachdem Reiterits im Training von Jänner bis Juli durchschnittlich jede Woche rund 15 Stunden abgespult hatte, um für diesen Bewerb fit zu sein, erfolgte am 14. August der ersehnte Startschuss. Um punkt 20.36 Uhr startet er zu seiner ganz persönlichen Challenge, um spätestens 132 Stunden später (inklusive Schlafpausen) im Ziel zu sein - so die Vorgabe des Veranstalters.

Mit 31,4 km/h Schnitt ging es auf den ersten 100 Kilometern flott los

Das Rennen begann mit hohem Tempo aller Teilnehmer und Reiterits erreichte den Grenzort Suben nach knapp 105 Kilometern bereits um 3:20 Uhr mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 31,4 km/h auf seinem Straßenrennrad. Dann ging es weiter über die Donaubrücke Niederranna und weiter in Richtung Mühlviertel, wo bereits die ersten Berge warteten. Über Freistadt kam man zum höchsten Punkt des Mühlviertels bei Sandl (925 m) und die weitere Fahrt am Vormittag führte dann durchs Waldviertel, vorbei an Gmünd, Litschau, Karlstein und Drosendorf.

„Mit dem Beginn des Weinviertels hatte ich mir ein bisschen einen Rückenwind aus Nordwest bis Nord, sowie nicht zu heiße Tagestemperaturen erhofft, doch leider kam alles anders“, schildert er. Es wehte ein steter Gegenwind aus Südost mit Böen bis zu 45 km/h auf den weiteren 250 km und zusätzlich stieg die Tagestemperatur im Marchfeld bis auf +33°C. Diese doppelte „Strafe“ machte allen Teilnehmern zu schaffen und einige schieden etwas später auch aus. Dafür wurde Reiterits mit einer aufgebauten Fanmeile in Hohenau von seinem Vater und Freunden überrascht.

Kurz nach der Donaubrücke bei Hainburg wurde im Burgenland kurz vor Mitternacht die erste einstündige Schlafpause nach mehr als 28 Stunden Fahrzeit eingelegt. Dann ging es weiter über Rust, Sieggrabener Sattel, Weppersdorf und am Mittwoch um 6:35 Uhr erreichte Philipp den höchsten Punkt im Burgenland, die Passhöhe Geschriebenstein (807 m). Über Güssing passierten die Fahrer die grenze zur Steiermark, wo die nächsten Zeitstationen Kalch und Halbenrain warteten. Nach Spielfeld und über die steirische Weinstraße mussten Reiterits und Co. nach Slowenien über den Radlpass ausweichen, da die Originalstrecke über die Passhöhe Soboth wegen der Unwetter davor gesperrt war.

Reiterits verlässt als erster in der RAA-Geschichte Österreich

„Da ich zu diesem Zeitpunkt als Führender des 7-köpfigen Startblocks-C die Staatsgrenze nach Slowenien erreichte, war ich auch der erste RAA-Teilnehmer in der 15-jährigen Renngeschichte, der Österreich währende des Rennens verlassen hat“, erzählt Reiterits stolz. Nach der Überfahrt des Radlpasses ging es dann weiter durchs slowenische Drautal wieder zurück nach Österreich bei Rabenstein, womit mit Kärnten bereits das fünfte Bundesland erreicht war. In der Nähe von Bleiburg bei Globasnitz hatte Reiterits die 1.000-km-Marke nach einem Tag und 20:52 Stunden Fahrzeit geschafft.

Bei Ferlach im Rosental wurde dann die zweite kurze Schlafpause nach 48 Stunden Fahrzeit eingelegt und danach ging es ab Mitternacht, dem dritten Tag des Nonstop-Radrennes, durch das Gailtal und das Lesachtal bis Obertilliach, wo ein weiterer größerer Anstieg (750 hm) auf 1544 m Seehöhe bis zum Sonnenaufgang noch zu meistern war. Obertilliach erreichte Reiterits am Donnerstag um 5:24 Uhr früh bei herrlichem Sonnenaufgang. Danach erfolgte noch die Abfahrt über Sillian Richtung Lienz nach Osttirol, wo nach 60 Stunden Fahrzeit und 1.235 Kilometern der Wechsel der Betreuerteams erfolgte.

Selbst am Großglockner war Mittagshitze zu spüren

Danach warteten dann schon die weiteren großen Herausforderungen des „RAA Extreme“ und es ging um 8 Uhr sofort los – 550 Höhenmeter auf den lselsberg (1201 m), Abfahrt nach Winklern und erneut Bergfahrt auf den Großglockner via Heiligenblut Hochtor (Passhöhe 2504 m und Fuschertörl 2428 m). „Hier spürte man als Radfahrer selbst in einer Höhe von 2.500 Metern die Mittagshitze“, erzählt Reiterits, der die Passhöhe um 12.31 Uhr überquerte und bis dahin bereits 1.280 km mit dem Rad zurückgelegt hatte. Und er hatte sich bereits auf den sechsten Platz vorgekämpft.

Den Großglockner runter ging es mit knapp über 80 km/h und war dann auch sehr schnell Mittersill in Salzburg erreicht, von wo es dann weiter in Richtung Gerlospass ging. Kurz davor wurde noch die dritte Schlafpause wieder von einer Stunde nach 68 Stunden Fahrzeit eingelegt.

Vom Powernapping gestärkt ging es dann auf „die Gerlos“ (1626 m), Abfahrt nach Ried im Zillertal, über Schwaz, Innsbruck und Axams. Die vierte Pause erfolgte dann bei Sellrain kurz bevor es zur 22,3 km langen Auffahrt und 1.379 hm ins Kühtai (2020 m) mit Ankunft am Pass am Freitag um 5.55 Uhr ging. Reiterits hatte damit nach mehr als 81 Stunden die 1.500-km-Marke der Rennstrecke erreicht und bereits fast 20.000 hm überwunden. Bei frischen +6°C ging es dann wieder den Berg runter nach Oetz, und weiter ins Inntal nach Landeck und Einfahrt in das Paznauntal bei Pians. Hier wartete der 44,8 km Anstieg der Silvretta-Hochalpenstraße über See, Kappl, Ischgl, Galltür bis hinauf zur Bielerhöhe (2041 m) in Vorarlberg. Es folgte ein ständiges Auf und Ab rund ums Ländle, bei Thürigen wurde der westlichste Punkt des RAA erreicht.

In Tirol gab's endlich Rückenwind

Wieder zurück in Tirol wurde die letzte Schlafpause bei Steeg kurz vor Mitternacht eingelegt, die auch alle „Crew 2“-Mitglieder gleich nutzten, da diese nun auch schon 40 Stunden nonstop die volle Unterstützung beim Navigieren, Verpflegen und Motivieren gaben. Am Samstag um 1:11 Uhr wurde Heiterwang bei Reutte erreicht. Die Weiterfahrt führte dann über den Fernpass und Nassereith nach Telfs ins Inntal und weiter nach Innsbruck. Hier setzte dann in den frühen Morgenstunden Westwind ein, sodass im Inntal auf manchen Streckenabschnitten eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 40 bis sogar 45 km/h zu erzielen war. „Und das, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt bereits über 100 Stunden im Sattel saß und 1.900 km abgespult hatte“, schildert Reiterits.

Über Jenbach, Wörgl und Kufstein ging es dann am Samstagvormittag nach Kössen. Nach weiteren 30 km an der Landesgrenze Tirol/Salzburg in der Gemeinde Waidring waren dann schon 2.000 km geschafft. Voller Motivation fuhr Reiterits dann nach Saalfelden und danach folgte der letzte große Berg, der Hochkönig mit Filzen-Sattel (1290 m) und Dientner-Sattel (1370 m) mit jeweils einer Steigung von 14 Prozent und gesamt 787 hm. Gegen 17 Uhr war auch diese Strapaz geschafft - nur mehr 100 km bis ins Ziel!

Vater und Freundin begleiten Reiterits die letzten Kilometer ins Ziel

Ab Mondsee begleitete dann Vater Felix mit Freundin Gloria Ziegler die „Magic Machine“, ein Spitzname den Reiterits bereits 2017 bei seinem ersten RAA-Start verpasst bekam, bis ins Ziel. Am Samstag um 21.50 Uhr war es dann so weit: Nach fast 2.200 km, 5 Tagen und 5 Nächten im Rennsattel erfolgte die Zieleinfahrt in St. Georgen. Reiterits, der Radheld, hat sich seinen Traum erfüllt und ist nach 5 Tagen, 1 Stunde und 14 Minuten als Fünfter des „RAA 2023 Extreme“ wieder am Start/Zielort eingetroffen.

Zur Krönung wurde Reiterits von der Rennleitung mit Motorrollern durchs Attergauer Marktfest eskortiert und zur Finisher-Ehrung am Hauptplatz mit riesengroßem Applaus empfangen. Für Reiterits war das „RAA 2023 Extreme“ aber erst der Anfang. Jetzt hofft er auf die offizielle Einladung aus den USA zum „RAAM“ (Race Across America), welches dann über 5000 km und 52.000 hm von der Westküste der USA an die Ostküste geht und in 12 Tagen zu absolvieren ist. „Qualifiziert bin ich mit dieser Leistung jetzt“, weiß er schon.

Gewonnen hat übrigens mit Philipp Kaider der amtierende Weltmeister des 24-Stunden-Einzelzeitfahrens 2022 von Borrego Springs in den USA.