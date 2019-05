Die Teilnahme für die Eichgrabener Mittelschule bei den Flagbal-Landesmeisterschaften hat sich ausgezahlt. „Die Burschen und Mädels haben abgeräumt“, freut sich auch Co-Trainer Gerhard Köhler, der Renate Peter beim Coaching der beiden Teams kongenial unterstützt hat.

Bronze für U 15, dann sogar Silber für U 13

„Dabei sind unsere beide Mannschaften im U-15- beziehungsweise U-13-Bewerb mit gemischten Erfahrungen angetreten, weil uns einfach noch die Wettbewerbserfahrung gefehlt hat“, erklärt Peter. Schlechtwetter, ungünstige Trainingsbedingungen und verletzungsbedingte Ausfälle waren zudem nicht gerade ideale Voraussetzungen für gute Platzierungen. Doch Peters Schützlinge fanden sich im Umdaschstadion in Amstetten, sobald angepfiffen war, sofort perfekt zurecht. Größter Einsatz und sportlicher Ehrgeiz machten einen fünften Platz in der U-15-Liga möglich. Die Sensation schaffte aber die Eichgrabens U 13. Mit unwahrscheinlichem Kampfgeist erreichten sie das Finale, in dem sie dann nur knapp den Woodpeckers unterlegen sind.

Der sensationelle zweite Platz wurde mit einem tollen Pokal belohnt, der in der Schule einen Ehrenplatz erhält. „Die Freude war auch in der Direktion riesengroß“, berichtet Peter zufrieden. Doch Ausruhen auf den Lorbeeren will man sich nicht. „Dieses Ergebnis trägt natürlich dazu bei, unser Training zu intensivieren und nächstes Jahr den ersten Platz anzustreben“, erklärt Peter.