Knapp 300 Karateka von 32 Vereinen nahmen heuer an den österreichischen Jugendmeisterschaften U 10 bis U 21 in Höchst am Bodensee teil. Aus dem Großraum St. Pölten starteten Athtleten von Zen Tai Ryu HAK St. Pölten, Union Mugendo Karate und Union Langenlois über das NÖ Karate-Leistungszentrum in den Kata-Bewerben.

Die überragenden Stars waren aber einmal mehr die drei Neulengbacher Celo-Schwestern.

In der U 12 krönte sich Sima Celo nach 2016 neuerlich zur österreichischen Meisterin. Mit ausschließlich 5:0-Siegen. „Im Finale gegen die Salzburgerin Leonie Lex, zeigte sie, dass sie ihren älteren Schwestern um nichts nachsteht“, lobte UKC-Obmann Erhard Kellner.

Isra startete erstmals bei den Kadettinnen (U 16) und hatte aufgrund der Auslosung mit den beiden Vorjahresmedaillistinnen Sarah Flaschberger (Feldkirchen) und EM-Starterin Anna-Lena Eidler (Frieways/Burgenland) die beiden routiniertesten Gegnerinnen im Pool.

Die Jüngste lässt die anderen alt aussehen

Aufgrund ihrer besonderen mentalen Stärke marschierte auch sie mit drei 5:0-Siegen ins Finale, in dem sie abermals mit 5:0 über Leonie Reitmeier (LZ Pinzgau) siegreich blieb. „Dass ich nun als Jüngste der Kadettinnen so klar gewinnen konnte, verdanke ich den Möglichkeiten, die ich seit Herbst im SLZ vorfinde“, ist sich die Leistungssport-Handelsschülerin sicher.

Auch U-16-Vizeweltmeisterin Funda Celo fand in ihrer neuen Klasse der U-18-Juniorinnen kein Hindernis am Weg zum Titel. Im Finale bezwang sie ihre Team- und Trainingskollegin Verena Köfinger. Auch Funda Celo gewann, wie ihre beiden jüngeren Schwestern, alle Begegnungen mit 5:0.

Das Damen-Team mit Funda Celo, Verena Köfinger und Kristin Wieninger hat bereits internationale Erfahrung und mit Bronze bei der Premiere League in Berlin heuer auch eine Medaille auf höchstem Level gewonnen. Der Sieg über die oberösterreichischen Teams aus Linz und Altmünster war Formsache.

Die U-21-WM-Dritte Wieninger, ehemalige SLZ/BORGL-Athletin und nun Heeressportlerin, hat in der höchsten Jugendklasse ihren Titel verteidigt. Im Gold-Kampf bezwang sie mit 3:2 ihre ehemalige Vereinskollegin Patricia Bahledova, die für den Veranstalterverein am Start war.

Und auch Christoph Scheuch von Mugendo Pyhra, der noch der U-14-Klasse angehört, hat sich mit seinem Sieg bei den U-16-Kadetten ins Gespräch für die Jugend-EM in Dänemark gebracht. Die Celo-Schwestern sollten fix in Alborg dabei sein.