Auch heuer war der vom Kirchstettner Robert Horak geführte Verein Goshindo Pressbaum bei den österreichischen Meisterschaften in Amstetten klar die Nummer Eins bei den Duo-Bewerben. Nicht nur die Becirovic-Twins haben sich vor ihrem Abflug zu den Weltmeisterschaften Staatsmeisterschaftsgold gesichert (die NÖN berichtete bereits), sondern auch der Nachwuchs sorgte bei Horak für riesen Freude — insgesamt konnte der Renshi zehn Goldene bei den Titelkämpfen bejubeln.

Titel auch für Pakosta und Eisner

Aus der Region Neulengbach waren es vor allem drei Talente, die für Furore gesorgt haben. Marie Pakosta, Tochter der Karate-Legende Eva Thajer (Mädchenname) aus Eichgraben, ist mit ihren erst sechs Jahren bereits zum zweiten mal österreichische Meisterin im Duo-System ihrer Altersklasse (U 10) geworden. An ihrer Seite kämpfte im Mixedbewerb der auch erst achtjährige Niklas Eisner aus Innermanzing. Insgesamt waren Athleten von 25 Vereinen aus ganz Österreich am Start.

Eisner durfte sich außerdem über die Silbermedaille im männlichen U-10-Duobewerb mit Partner Mika freuen. Seit etwa drei Jahren prägt das Toptalent diesen Sport in seiner Altersklasse mit seinen Partnern entscheidend mit.

privat Was wie ein schwerer Treffer aussieht, ist präzise Choreographie. Der Innermanzinger Niklas Eisner hat bei diesem Wettkampf seinen Duo-Partner Mika nicht wirklich getroffen. Ihr Showkampf begeisterte nicht nur die Zuschauer auf den Rängen, sondern auch die Juroren.

Erfolge feierte Eisner schon bei Turnieren in Deutschland und Slowenien, was auch Innermanzings Sportreferenten und geschäftsführenden Gemeinderat Thomas Steinmair freut. Er stattete gleich nach den großartigen Leistungen in Amstetten dem frischgebackenen österreichischen Zweifach-Meister einen Besuch ab, um zu gratulieren. Steinmair betonte dabei auch, dass der Sport eine zentrale Rolle des Heranwachsens spielt. „Disziplin, Teamgeist und körperliche Gesundheit für die eigene Zukunft sind nur einige Attribute, die der Sport einem jungen Menschen schenkt, wenn er diesem im ausgleichenden Maße betreibt“, ist der Sportgemeinderat überzeugt.