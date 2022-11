Dieter Rudolf mit Erfolgserlebnis zum Saisonende

Werbung

Einige der besten Enduristen der Welt haben sich in Kemer an der türkischen Riviera am Mount Olympos (Tahtalı Dağı) eingefunden, um das „Sea to Sky“, einen Hard-Enduro-Leckerbissen der ausklingenden Saison, in Angriff zu nehmen.

Dieter Rudolf ist erstmals bei diesem Klassiker angetreten. Nach der rasanten Quali beim Beach-Race am Strand standen dabei das „Forrest Race“ und das „Sky Race“ am Programm, um schließlich am letzten Tag im finalen „Olympos Mountain Race“ im wahrsten Sinn des Wortes zu gipfeln.

Rudolf hat seine Husqvarna am Ende am bärenstarken sechsten Gesamtrang abgestellt – unmittelbar hinter dem Salzburger Wüstenrallye-Profi Michael Walkner. Sensationell für einen berufstätiger Amateur!

Überhaupt war die Konkurrenz hochkarätig. Allen voran gab sich Enduro-Evergreen und Rudolf-Markenkollege Graham Jarvis die Ehre, der in diesem Jahr die „Red Bull Romaniacs“ gewinnen konnte. Mit Matt Green (KTM) war auch der frisch gebackene Hard-Enduro-Junioren-Weltmeister in die Türkei gekommen. Der Südafrikaner Wade Young zählt ebenfalls zur absoluten Elite.

Rudolf kam bei allen vier Bewerben des diesjährigen „Sea to Sky“ innerhalb der Top 10 ins Ziel. „Glück hatte ich beim Qualibewerb am Strand“, erzählt er. Denn im letzten Viertel, einem anspruchsvollen Parcours aus künstlichen Hindernissen, traf er ob seiner hohen Startnummer 300 auf unzählige überforderte Hobby-Piloten, die ihn hätten aufhalten können.

Der X-GRIP-Racing-Pilot kam aber überraschend gut durch den Verkehr: „Das war ein schwieriges Steinfeld, bei dem selbst die Profis zu kämpfen hatten und es herrschte Megastau. Ich habe aber immer eine Lücke gefunden.“ Und auch im Finallauf hat diese Schlüsselpassage für ihn perfekt funktioniert. So konnte sich Rudolf fürs folgende ‚Forrest Race‘ in die erste Startreihe stellen. „Das war sicherlich auch mitentscheidend, dass es am Ende so gut geklappt hat.“

Vor dem finalen „Olympos Mountain Race“ hatte sich Rudolf als Gesamt-Neunter eine gute Ausgangslage für das letzte, gut vierstündige Rennen auf den Gipfel geschaffen. Zu Beginn des Rennens konnte er sich vorübergehend sogar vor Jarvis setzen. Seine Hauptgegner waren aber der Südafrikaner Brett Swanepoel und der Schwede Eddie Karlsson. „Ich bin an einer schwierigen Stelle an die beiden herangekommen und habe sie in einer sehr technischen Passage überholt, von da an war es immer das gleiche Spiel. In den flotten Passagen haben sie immer wieder überholt, in den schwierigen Passagen habe ich dann gekontert“, ist Rudolf stolz. Letztlich konnte er sich breit machen und sich sogar von den beiden absetzen. „Dann war ich alleine unterwegs“, hat er seine Spielkollegen fast vermisst. Den Gipfel bereits in Sichtweite bekam Rudolf aber einen Schlag auf die vordere Bremsscheibe. Der Versuch, ohne Reparatur weiterzufahren, stellte sich nach einigen Stürzen und Überschlägen als Fehler heraus. Rudolf musste anhalten, konnte den Schaden aber notdürftig beheben. „Die Bremse hat danach ein bisschen funktioniert“, lacht er: „Nach vier-, fünfmal Pumpen hatte sie wieder ein wenig Druckpunkt“, fuhr er aber nur unwesentlich langsamer weiter. „Ich habe mich extrem gefreut, allein weil ich dieses Rennen gefinisht habe. Platz Sechs ist natürlich ein Wahnsinn!“

Sieger des „Sea to Sky“ wurde Matt Green, Platz Zwei ging an Jarvis, David Cyprian wurde Dritter.