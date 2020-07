Obwohl die Open60AAL „Innovation Yachts“ die letzten Segeltests souverän bestanden hat und voll ausgerüstet und einsatzbereit ist, haben Umstände, welche sich außerhalb des Einflussbereichs des Altlengbacher Skippers Norbert Sedlacek samt Crew befinden, das Verschieben von Projekt ANT ARCTIC LAB notwendig gemacht.

„Aufgrund der durch Covid-19 verursachten Unsicherheiten und wegen persönlicher Gesundheitsprobleme wurde entschieden, den Start vom 19. Juli 2020 auf nächstes Jahr, also 2021 zu verschieben“, ließ Sedlacek am Samstag in einer knappen Presseaussendung wissen, der sich heuer nun mit der Firma Innovation Yachts, die er gegründet hat, auf bestehende Projekte, sowie neue Aufträge konzentrieren will.

„Team Innovation Yachts wird sein Bestes geben, um die aktuelle Situation ins Positive umzukehren. Wenn ich bei meinem Team bleibe, bin ich präsent, um Partner und Kunden in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen“, erklärt er und will weiterhin „innovative, maßgeschneiderte Yachten entwickeln, welche die Umwelt respektieren und die Bedürfnisse der Kunden erfüllen.“

Einmalige Umseglung beider Pole bleibt Ziel

ANT ARCTIC LAB hat das Ziel mit dem Prototypen Open60AAL die Erde einhand, nonstop und ohne Hilfe von außen auf einer Strecke von etwa 34.000 Seemeilen um beide Pole zu umrunden (die NÖN berichtete bereits ausführlich).

Nach dem Start in Les Sables d’Olonne führt der Kurs in die Arktis rund um den Nordpol. Danach durch den gesamten Pazifik, rund Kap Horn und um die Antarktis. Nachdem Kap Horn zum zweiten Mal gerundet ist verläuft der Törn durch den Atlantik zurück nach Les Sables d’Olonne (FRA).

Innovation Yachts ist eine österreichisch-französische Werft, welche einzigartige Renn- und Segeljachten plant und baut. Sie hat sich auf die Verwendung von zur Gänze nachhaltigen und recycelbaren Werkstoffen spezialisiertum die Umwelt während und nach der Konstruktion zu respektieren und zu schützen.

Der Open60AAL ist der erste 60er, welcher in Les Sables d’Olonne, Frankreich gebaut wurde. Das Materialkonzept dieses revolutionären Prototyps ist ein Vulkanfaser-Balsaholz-Sandwich in Verbindung mit biokompatiblen Matrixsystemen.