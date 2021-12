Das war das Sportjahr 2021 in der Region Neulengbach/Wienerwald

Neulengbach stellt Top-Fußballerin

Lisa Kolb krönt sich zur Schützenkönigin und zur Fußballerin des Jahres.

Mal wieder Platz vier! Neulengbachs Fußballfrauen verpassen neuerlich das Stockerl in der Planet Pure Frauen-Bundesliga. Die junge Truppe muss Seriensieger St. Pölten, der Austria und Sturm Graz den Vortritt lassen. Mit Jung-Nationalspielerin Lisa Kolb stellt man jedoch die Schützenkönigin des Bundesliga (19 Treffer).

Mit ihrem „Näschen“ für wichtige Tore spielt sich die gebürtige Oberösterreicherin ins Rampenlicht, wechselt im Sommer zum SC Freiburg in die deutsche Bundesliga. Als Drüberstreuer erhält Kolb bei der „Bruno“-Gala auch die begehrte Trophäe für die Fußballerin des Jahres.

Ihren Abgang können die USV-Girls nicht kompensieren. Zwar kommt mit Beginn der Herbstsaison der neue Namenssponsor „Soccercoin“ an Bord, die Konstanz hält aber nicht Einzug im Wienerwaldstadion.

Die von Katja Gürtler und Maria Gstöttner betreuten Neulengbacherinnen beenden die Hinrunde nach von Verletzungen und Ausfällen geprägten Monaten auf Rang fünf. Kapitänin Sonja Hickelsberger kämpft vergeblich um ihr Comeback, beendet mit einem Kurzeinsatz im Derby gegen den SKN ihre Karriere und wechselt in die sportliche Leitung.

Schrott beendet ihre Karriere

Austro-Ass aus Maria Anzbach hängt die Laufschuhe an den Nagel.

Start in einen neuen Lebensabschnitt. Beate Schrott beendet Mitte August ihre große Karriere. Als erste Österreicherin hat die St. Pöltnerin die 13-Sekunden Schallmauser knacken können. Foto: Wallner Wallner

Etwas endet, etwas Neues beginnt. Mitte August bestreitet Beate Schrott im oberösterreichischen Andorf ihr letztes Rennen. Die 33-jährige St. Pöltnerin gewinnt zum Abschluss noch einmal, absolviert die 100 Meter Hürden in starken 13,12 Sekunden. Danach ist Schluss.

Die Parade-Athletin der Union St. Pölten beendet ihre Karriere, heiratet wenig später ihren Chris Taylor (zweifacher Dreisprung-Olympiasieger). Die studierte Medizinerin konzentriert sich auf Job und Familie.

Nach dem Karrierehöhepunkt gefragt, muss die Hürdensprinterin nicht lange nachdenken. 2012 läuft sie in London ins olympische Finale und belegt dort Rang sieben. Im selben Jahr stellt sie mit 12,82 Sekunden den heute noch gütigen Rekord über die 100 Meter Hürden auf.

„Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden“, gibt Schrott der 23-jährigen Karin Strametz gute Chancen, ihre Bestmarke irgendwann zu knacken. Die St. Pöltnerin hat als erste Österreicherin die 13-Sekunden-Schallmauer durchbrochen: „Das kann mir keiner nehmen.“

2016 in Rio läuft‘s für Schrott gar nicht nach Wunsch. Sie wird unter 47 Starterinnen nur Vorletzte: „Danach wollte ich hinschmeißen.“ Heute ist sie froh, damals nicht aufgehört zu haben. „Weil ich die Leichtathletik mit einem schlechten Gefühl verlassen hätte“, bezeichnet es Schrott auch als einen Glanzpunkt ihrer Karriere, wieder Freude am Sport gewonnen zu haben.

2021 setzt sie noch einmal 13,04 Sekunden als Bestleistung in die Bahn, scheiterte knapp am Olympialimit für Tokio. Und verlässt somit den Sport erhobenen Hauptes – als echter Champion eben.

Schönfeld nicht zu bremsen

Der ATSV Schönfeld setzt sich in der 1. Klasse West/Mitte die Winterkrone auf. Die Hasenberger-Elf geht mit einem Sechs-Punkte-Polster in die Rückrunde.

Christopher Jekal und seine Kickerkollegen vom ATSV Schönfeld setzen sich in der 1. Klasse West/Mitte die Winterkrone auf. Die Hasenberger-Elf geht mit einem Sechs-Punkte-Polster in die Rückrunde. Foto: Wallner Wallner

Nur ein Ring fehlt

Der Neulengbacher Bogenschütze Andreas Gstöttner kann sich seinen Olympia-Traum nicht erfüllen. Beim Quotenplatzturnier vor den Spielen klappt’s nicht ganz nach Wunsch.

Ein Ring fehlt Gstöttner in der Elimination gegen den Deutschen Florian Unruh, um ins Viertelfinale einzuziehen, was das begehrte Ticket nach Tokio gebracht hätte. Bei der EM muss sich der Neulengbacher – an der Schulter gehandicapped – mit Rang 55 begnügen.

Celo am Stockerl

Karateka Funda Celo aus Neulengbach besiegt ihren „EM-Fluch“. Bei der Jugend-Europameisterschaft im finnischen Tampere entscheidet sie den Kampf um Bronze gegen die Griechin Nikoleta Zervou für sich und holt ihre erste EM-Medaille.

Erstmals bei einer EM am Podest: Funda Celo. Foto: Martin Kremser Martin Kremser

Fundas jüngere Schwester Isra klassiert sich in Finnland auf Rang sieben. Auf Staatsmeisterschaftsebene muss Funda Celo ihren Titel an Kristin Wieninger abgeben.

Tristans Premiere

Im Dezember schafft Skicrosser Tristan Takats erstmals im Weltcup den Einzug in ein großes Finale. In Innichen belegt der Böheimkirchner schließlich den vierten Rang im Endklassement.

St. Pöltnerinnen schreiben Geschichte

Mit einem historischen Erfolg endet die Leichtathletiksaison für die Union St. Pölten. Erstmals nach 57 Jahren holt der Erfolgsverein den ÖLV-Cup-Gesamtsieg bei den Frauen. Diese Wertung beinhaltet die Ergebnisse aller österreichischen Meisterschaften, an denen heuer insgesamt 224 Vereine teilnehmen. „In die großen Fußstapfen des Dreamteams um Liese Prokop, Maria Sykora, Eva Janko und Inge Aigner zu treten, ist etwas ganz Besonderes“, freut sich Gottfried Lammerhuber.

Im Vorderfeld

Als zweitbestes Wienerwald-Team (hinter Purkersdorf auf Rang vier) beendet der USV Neulengbach den Herbst in der 2. Klasse Traisental/Alpenvorland auf Rang sechs. Bernhard Kotynski & Co können „auf den letzten Metern“ Eichgraben überholen. Der SV Altlengbach überwintert als Schlusslicht.

SKN-Überflieger

Die St. Pöltner Basketballer etablieren sich im Superliga-Herbst im absoluten Spitzenfeld. Der 18-jährige Rashaan Mbemba gehört zu den großen Entdeckungen und debütiert im österreichischen Nationalteam.

Durchwachsene Handballsaison

In der HLA Challenge (zweithöchste Spielklasse) bleiben die St. Pöltner Falken lange unter den Erwartungen und tragen sogar kurzzeitig die rote Laterne. Im Herbstfinish können sich die Landeshauptstädter aber verbessern. Die St. Pöltner Union-Girls kämpfen in der WHA Challenge um den Titel, kassieren aber im Topspiel gegen Tulln eine Niederlage – und den wohl entscheidenden Rückschlag. Die Ansetzung der Partie trotz Corona-Ausfällen bei den Union-Girls sorgt für mächtigen Ärger bei den St. Pöltnerinnen.

Relegation verloren

Das war knapp für die St. Pöltner Volleyballer! Die Panthers qualifizieren sich im Frühjahr überraschend für die Relegation ums Ticket für die 1. Bundesliga. Ratheyser & Co. unterliegen Erstligist Hartberg und verpassen den Aufstieg. Im Sommer müssen die Panthers umbauen. Jonah Zelenka verlässt die NÖ-Metropole und dockt bei Spitzenklub VCA Amstetten an.

Tolle Triathlon-Premiere

Allen Corona-Sorgen zum Trotz kann Ende Mai die erste Auflage der Challenge St. Pölten rund ums Sportzentrum über die Bühne gehen. Unter 1.700 Triathleten setzen sich nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21,1-Kilometer-Laufdistanz die beiden Deutschen Anne Haug und Frederic Funk durch.

Infrastruktur wächst

St. Pöltens Leichtathletik bekommt im Winter die lange ersehnte Halle am Areal des Sportzentrums. Und die Nachwuchsabteilung des SKN (samt Juniors) erhalten auf der Verbandssportanlage in Stattersdorf eine neue Heimat.