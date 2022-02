Funda Celo schrammt in Spanien am Semifinale vorbei

Die K1 Series A ist neben der Premiere League die zweithöchste Liga des WKF-Karate. Das erste dieser großen Ranglistenturniere im neuen Jahr hätte in Salzburg stattfinden sollen, wurde aber ans geschichtsträchtige Pamplona am Fuße der Pyrenäen weitergegeben. Mit dabei in der spanischen Stadt der legendären Stierläufe in der Provinz Navarra war auch das österreichische Nationalteam mit der St. Pöltner Bundestrainerin Marianne Kellner und Sportdirektor Martin Kremser.

Im Kata-Bewerb der Damen konnte einmal mehr die Neulengbacherin Funda Celo (UKA Zen Tai Ryu HAK St. Pölten) mit einem Top-10-Platz aufzeigen: Die SLZ/HASL-Absolventin gewann die erste Runde ihres Pools, wurde Dritte in Runde zwei und verpasste in Runde drei mit einem vierten Platz die Medaillenkämpfe nur um hauchdünne 0,2 Punkte. Das ergab den starken neunten Rang unter 77 Starterinnen in der allgemeinen Klasse.

Die Marschrichtung stimmt für Celo

„Ich freue mich über dieses Ergebnis, denn es zeigt, dass die Marschrichtung stimmt“ ist Celo, die noch heuer in den Polizeidienst eintreten will, mit dem Jahresbeginn zufrieden.

Die einstige SLZ- und Klubkollegin Patricia Bahledova (nun Vorarlberg) errang in der ersten Runde den dritten Platz, gewann Runde zwei ihres Pools und wurde Sechste der dritten Runde, was in der Endabrechnung den elften Rang ergab.

SLZ/BORGL-Absolventin Kristin Wieninger (UKA Zen Tai Ryu) landete trotz starker Leistung nach einem vierten und einem siebenten Rang in ihren Pools diesmal im Endresultat nur auf Platz 25. „Ein akzeptables Ergebnis für unsere St. Pöltnerin, denn aufgrund ihrer Berufsausbildung hat sie derzeit doch großen Trainingsrückstand“, weiß Erhard Kellner.

Den nächsten Einsatz der Zen-Tai-Damen gibt es beim K1-Premiere-League-Turnier in Fujairah (VAE).