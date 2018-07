Knapp 2000 Karate-Youngsters aus 75 Nationen trafen sich im kroatischen Umag zur zweiten Runde der neu geschaffenen Welt-Jugendliga. Karate Austria nahm mit seinem zehnköpfigen Youth-Elite-Team teil, in dem sich die Celo-Sisters (UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten) befinden. Insgesamt gingen 44 österreichische Karateka an den Start.

Als Erste war Isra Celo (Kata U 14, 57 Starterinnen) an der Reihe. Nach einem klaren 5:0-Sieg über die Italienerin Anna Marcelli setzte es ein unerwartetes 1:4 gegen Lokalmatadorin Inga Grgic. Unerwartet war diese Niederlage deshalb, weil die junge Neulengbacherin bei der ersten Auflage der Youth League vor einigen Wochen in Sofia zu Bronze durchmarschiert war. Da die Kroatin kurz darauf selbst ausschied, blieb Isra Celo der Weg aufs Podest über die Trostrunde versperrt. „Ich war zwar kurz sauer, aber dann wurde mir klar, dass der eigentliche Hochleistungssport für mich erst jetzt beginnt, wenn ich ins SLZ/HASL/BORGL eintrete“, bewertet die Sportlerin das frühe Ausscheiden realistisch.

Schwester Funda Celo war in der Kata-Klasse der Juniorinnen (56 Starterinnen) am Start und erlebte den ersten Stress durch den unstimmigen Zeitplan: Ihr Pool begann mit zwei Stunden Verspätung — eine Herausforderung für die Konzentration. „Überdies musste diese Kategorie wieder als Versuchsballon für ein neues Bewertungssystem herhalten, bei dem es für Technik und Dynamik zwei getrennte Punktebewertungen gibt“, klagt UKC-Obmann Erhard Kellner. Das SLZ/HASL-Aushängeschild überstand die erste Runde dennoch als Punktebeste und hat auch die zweite von vier Runden als Erste vor der Russin Anna Shcherbina und der Schottin Ruthven beendet. In der dritten Runde hält die Sport-Handelsschülerin als Zweitbeste mit der Weltelite mit, muss aber den Eintritt in den Endkampf um 24 Hundertstelpunkte der Russin Shcherbina überlassen. Im Kampf um Bronze muss sie dann der Italienerin Jenifer Regis knapp den Vortritt lassen.

„Ich wollte wieder eine Medaille heimbringen, aber ich bin dennoch froh, dass ich trotz der überlangen Saison wenigstens vorn dabei war“, freut sich Funda Celo nun auf eine wettkampffreie Zeit der Erholung und Regeneration.