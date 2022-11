Neulengbacher Medaillenregen in Wels

Werbung

Nach der Einberufung ins österreichische Nationalteam der WKF (World Kickboxing Federation) hat sich das Itokai-Team über Monate hinweg auf die Teilnahme an der Heim-Europameisterschaft in Wels vorbereitet. Insgesamt 306 Teilnehmer aus 21 Nationen sind dabei in den unterschiedlichsten Disziplinen an den Start gegangen. Das Itokai-Team hat sich den Herausforderung in den Disziplinen Kata, Team Kata, Freestyle und Freestyle Waffen gestellt.

Zusätzlich zum regulären Training galt es mehrere Stunden Wettkampftraining pro Woche zu absolvieren und das, obwohl Itokai eigentlich keine Wettkampfschule ist. „Wir wollen auch keine Wettkampfschule werden, sondern nur allen unseren Schülern zeigen, wie sie stark und selbstsicher werden können, damit jeder zum Weltmeister des eigenen Lebens werden kann“, führt Itokai-Schulleiter Daniel Carich (6. Dan, Shihan, Kyoshi) aus.

Den „einen“ Kampfsportmeister hervorzubringen, ist nicht sein Ziel. Daher bestreiten auch nur die Itokai-Kampfkunstlehrer selbst und Mitglieder des Leadership-Teams ab und zu den einen oder anderen Wettkampf. Und so hat sich eben ein Teil des Teams für das österreichische Nationalteam qualifiziert.

Letzte Woche war es dann so weit und das Itokai Team hat dabei eine tolle Performance abgeliefert und Österreich würdig bei der Heim-EM vertreten. Insgesamt 15 Goldmedaillen und drei Silberne konnte das Itokai-Team gewinnen und damit sind alle — manche mehrfache — Europameister.

„Unsere Erfolge sind allerdings keine Einzelleistung, sie waren nur im Team möglich. Und hier haben alle über Monate ihr Bestes gegeben. Unsere Athleten, die Trainer, unsere Itokai-Office-Mitarbeiter und auch unsere Sponsoren, ohne welche die aufwendige Vorbereitungsarbeit nicht zu bewerkstelligen gewesen wäre“, bedankt sich Carich hier vor allem beim Hauptsponsor, der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach, für die großzügige Unterstützung und Begleitung.