Zum dritten Mal ging der italienische Venice-Cup als E-Turnier mit Teilnehmern aus 22 Nationen und 40 Verbänden bzw. Vereinen durch den virtuellen Raum. Da Ergebnis kann sich auch diesmal wieder sehen lassen. Mit zweimal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze gewannen die (nieder)österreichischen Teilnehmern die Vereinswertung und den dritten Platz der Nationenwertung hinter Gastgeberland Italien und den Vereinigten Staaten.

Für blau-gelbes Gold sorgte Funda Celo, die in der allgemeinen Klasse in einem höchst niveauvollen Finalduell ihre Klubkollegin Kristin Wieninger auf Platz zwei verweisen konnte. Celo wird 2021 ins Sportheer eintreten, in dem Wieninger bereits seit drei Jahren dient. Die zweite Goldmedaille gewann SLZ/HASL-Sportlerin Isra Celo (U 18), die zweite Silbermedaille die jüngste der Celo-Sisters, Hilal (U 10). Bronze ging an Sima Celo (U 14) sowie erfreulicherweise an die SLZ-Sportler Florian Zöchling (U 16/BorgL) sowie die Brüder Emre (U 16/HASL) und Cenk Tosun (U 18/HASL). Knapp am Podest vorbei schrammten Rosalie Steger (U 16/BorgL) und Samuel Zöchbauer (U 16/HASL).

„Wir müssen trachten, dass unsere Top-Athleten in der Corona-Krise den Kontakt zum Wettkampfgeschehen nicht verlieren. In dieser Situation bieten diese virtuellen Turniere eine gute Gelegenheit für kreative Gestaltung: Wir simulieren im Training einen Wettkampf und nehmen dabei die Videos für die E-Turniere auf“, erklärt Marianne Kellner die Turnierform.