WMAC-WM: Leon Carich holt gleich zwei Titel bei den Titelkämpfen

Am Wochenende wurde die Kampfsport-Weltmeisterschaft vom World Martial Arts Committee (WMAC) ausgetragen. Insgesamt 1780 Aktive sind dazu aus aller Welt nach Schwabmünchen (GER) angereist. „In allen Disziplinen sind starke Athletinnen und Athleten an den Start gegangen und die Weltmeisterschaftsmedaillen waren hart umkämpft“, berichtet Daniel Carich, Leiter der Itokai-Kampfkunstschule in Neulengbach, die dabei einen Athleten am Start hatte. Leon Carich, 14-jähriger Sohn des Schulleiter ist in den Disziplinen Formen und Freestyle an den Start gegangen und konnte sich gleich bei seinem ersten Start in der Disziplin Kata, den ersten WM-Titel sichern. Auch in den darauffolgenden Formendisziplinen konnte sich Leon insgesamt drei Silbermedaillen sichern. Den abschließenden „Freestyle Weapons“-Bewerb dominierte er dann zur Gänze und so hat er sich auch in dieser für ihn wichtigsten Disziplin den Weltmeistertitel gesichert.

Als aktiver Leistungssportler besucht Leon Carich seit diesem Schuljahr das Schulleistungssportzentrum Wien West, in welches er durch seine vergangenen Wettkampferfolge der letzten Jahre aufgenommen wurde. Seitdem trainiert er drei Stunden täglich und bereitet sich dabei auf seine künftigen Wettkampferfolge vor. Trainiert wird er dabei von seinem Vater, seines Zeichens Leiter der Itokai-Kampfkunstschule in Neulengbach. Das gemeinsame, tägliche Training beginnt dabei schon in der Früh. „Dann stehen vor allem Kraft-, Koordinations-, Konditionstraining und natürlich jede Menge Kampfsport am Programm. Und nach der Schule geht das Training Abends in der eigenen Kampfkunstschule weiter“, erzählt der Youngster. „Und obwohl Itokai eigentlich keine Wettkampfschule ist, sondern im Training durch das Medium der Kampfkunst an der Stärkung des Selbstwerts der Schülerinnen und Schüler gearbeitet wird, bietet sie den Rahmen für das Gelingen des täglichen Trainings des jugendlichen Leistungssportlers und neuen Weltmeisters“, freut sich Vater Daniel.