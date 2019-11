Mit dem 66-jährigen Neulengbacher Franz Kerzner darf sich heuer ein Spätberufener des Motorsports beim Histo-Cup in der Wertung „Anhang K“, also Historische Tourenwagen mit strengem Reglement bis 2000 ccm, zum bereits zweiten Mal als Gesamtsieger feiern lassen. „Ich habe mir erst vor vier Jahren meinen ‚Hundsknochen’ (Kosenamen für alle Ford 1600, Anm. d. Red.) mit dem Baujahr 1971 gekauft, quasi als Zeitvertreib in der Pension“, lacht der KFZ-Mechaniker.

Nach einer Totalrestauration bestritt Kerzner sein erstes Rennen dann 2017 am Pannoniaring und landete als Dritter gleich am Stockerl. „Mit CHL habe ich durch diesen Stockerlplatz auch gleich einen kleinen Sponsor an Land ziehen können und die Begeisterung für den Motorsport ist in mir wieder so richtig erwacht“, erzählt Kerzner, der aber schon früher beim MSRR Neulengbach in dessen glorreichen Zeiten aktiv war. „Die erfolgreichen Erfahrer von damals kenne ich alle ganz gut und manche geben mir heute noch Tipps, was vielleicht die Erfolg ein wenig erklärt“, meint Kerzner bescheiden.

Mit der ersten vollen Saison 2018 ging es dann so richtig los. Ein Sieg beim Mozartpreis sowie sonst nur zweite und dritte Plätze bescherten ihm seinen ersten Meistertitel im Histo-Cup (Anhang K). Heuer setzte Kerzner dann die Erfolgsserie nahtlos fort, mit insgesamt acht Siegen und sechs zweiten Plätzen.

„Seit meinem Einstieg in die Rennserie im Jahr 2017 habe ich mich stetig verbessert und die Siegesserie war gewaltig, trotzdem blieb der Titelkampf bis zum letzten Rennen spannend“, erzählt Kerzner, der sich im allerletzen Rennen endgültig den Meistertitel mit fünf Punkten Vorsprung sichern konnte.

„Ein Traum ist wahr geworden, die goldene Ananas ist wieder in Neulengbach“, jubelte Kerzner nach der letzten Zieldurchfahrt am Red-Bull-Ring. „Aber ein Spätberufener hat noch lange nicht genug“, lacht er.