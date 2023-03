WKF-Staatsmeister in Anzbach gekürt

Werbung

Eine perfekt organisierte Meisterschaft mit vielen tollen Kämpfen ging am Samstag im Sportzentrum Maria Anzbach verletzungsfrei über die Bühne. „Auch viele Damen versuchten sich erfolgreich in Tatami und Ringsport“, freute sich Organisator Florian Bartl über die auch dadurch über den ganzen Tag sehr gut besuchte Halle.

Neben Kickboxen gab es auch eine Karate Division, die von Sensei Josef Renz und Shihan Martin Dajc geleitet wurde und sehr gute Leistungen brachte. Herausragend waren dabei auch die Itokai-Kämpfer. Die Lokalmatadore um die Kids von Schulleiter Daniel Carich zeigten tolle Leistungen und feierten zahlreiche Siege.

Bei der Generalversammlung am Vorabend wurde auch die Staatsmeisterschaft 2024 nach Salzburg vergeben. Und der Niederösterreichischen Landesverband der WKF Austria hat beschlossen, dass am 17. Juni erneut eine hochkarätige internationale Kickbox-Veranstaltung der Superlative mit dem 2. Wienerwald Grand-Prix in Eichgraben steigen wird. Organisator ist, wie schon beim ersten Wienerwald GP letzten Herbst, der KBC Eichgraben von Florian Bartl.