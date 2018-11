Florian Bartl wurde in Argentinien erneut Weltmeister in seiner Klasse Vollkontakt K1 bis 81 kg Körpergewicht. „Das ist sensationell, denn das Niveau in Südamerika war gewaltig hoch“, freut er sich. Und so ganz „nebenbei“ hat sich der Modellathlet auch noch erstmalig den Amateur-WM-Titel der WKF im Semikontakt -81 kg gesichert.

„Die Reise nach Buenos Aires hat sich ausgezahlt, die letzte Woche verlief wie im Traum“, kann Bartl seinen zweifachen Titelgewinn kaum fassen, denn „Semikontakt ist eigentlich nicht so ganz meine Disziplin, aber damit Österreich auch dabei vertreten war, bin ich auf Wunsch der Teamführung eingesprungen“, lacht er.

Der Grund, warum er überhaupt überredet wurde, war sein grandioser Auftritt im „Vollkontakt“. „Schon der zweite Kampf war richtungsweisend, denn da habe ich einen ganz starken Argentinier in der dritten Runde auf die Bretter geschickt“, erzählt Bartl. Dabei hatte er zu Beginn des Schlagabtausches kurz vor Ende einen harten Lowkick gegen sein Bein empfangen, sodass es ihn aushebelte. „Aber noch im Fallen hat er seinem Gegner einen so starken rechten Haken verpasst, dass auch der zu Boden ging und der Kampf durch K.o. abgebrochen werden musste“, ist Florians Vater, Bernhard Bartl, stolz.

Im Finale stand Flo mit Walter Albaccarin noch ein Argentinier im Weg. „Auch das war ein wirklich wilder und harter Fight, denn die Südamerikaner kennen nur Vorwärts und kein Zurück, die haben keine Schmerzen“, lacht Bartl, der seinen Gegner fünfmal auf den Boden brachte. Zweimal wurde Albaccarin auch vom südamerikanischen Ringrichter angezählt, aber der Kampf ging über die volle Distanz. Letztlich feierte Bartl dennoch einen souveränen 3:0-Punktsieg in der Höhle des Löwen.

Und auch im Semikontakt stand er nach den Ausscheidungskämpfen im Finale und siegte gegen einen Brasilianer ebenso souverän.

„Florian hat bis jetzt alles gewonnen, was es in seiner Disziplin zu gewinnen gibt“, zeigt sich Oberst Stefan Kirchebner, beeindruckt. Bartl wurde zwar nicht als Heeressportler aufgenommen, dient aber derzeit als Zeitsoldat in der Garde und ist dort für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Wir schätzen nicht nur deine Leistungen als Kampfsportler, sondern auch deine Persönlichkeit“, meinte Kirchebner, Kommandant der Garde, und sagte Bartl beim Empfang nach dessen Rückkehr weiterhin die volle Unterstützung bei der sportlichen Entwicklung zu.

Bartls aktueller Kampfrekord liegt bei 32 Kämpfen, davon 29 Siege, 18 durch K.o., und drei Niederlagen. Nächstes Jahr möchte er noch seinen WKF ProAM-WM Titel und seinen EM-Titel verteidigen, um dann 2020 ins Profilager zu wechseln.