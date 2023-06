Kunstturnen Gurschler klopft international an

Die LLZT-Delegation beim Salamunov-Memorial in Maribor. Neulengbachs Jonathan Gurschler mit Andrii Kyrylenko, Tobias Rafeiner (v. l.) und Chefcoach Guido Zelaya. Foto: Jure Banfi

Werbung

M it der Teilnahme an zwei internationalen Wettkämpfen haben die LLZT-Kunstturner die Frühjahrssaison abgeschlossen. Beim Salamunov-Memorial in Maribor (SLO) und dem Juniors-Cup in Budapest (HUN) steigt nun bereits die nächste Generation der St. Pöltner Kunstturner ins internationale Wettkampfgeschehen ein.

Während sein Tullnerbacher Vereinskollege Martin Wolf (17) das Podium beim Juniors-Cup aus dem Vorjahr gut kennt, heuer aber die Saison nach dem Gewinn der Landesmeisterschaften vorzeitig beendet hat, ist es für den 13-jährigen Neulengbacher LLZT-Jungturner Jonathan Gurschler (Union St. Pölten) in Budapest zum ersten Mal auf internationales Parkett gegangen. Die Nervosität war enorm, dementsprechend auch die Leistung. Doch diese war für LLZT-Cheftrainer Guido Zelaya noch nebensächlich. Primär ist es ihm darum gegangen, dem NÖ Kunstturn-Nachwuchs Junioren aus der Slowakei, Israel, Rumänien, Kroatien, Monaco, Slowenien, Türkei und natürlich Gastgeber Ungarn vorzusetzen, die um die letzten Qualifikationstickets für die EYOF ritterten. „Der erste Kontakt mit diesem Niveau ist mehr wert als jede Platzierung", weiß der Trainer, denn „irgendwann muss jedes junge Talent sich entscheiden, ob er die nächsten Jahre wirklich in diesen Sport investieren möchte, denn nur bei Wettkämpfen sieht man, wohin die Reise geht". Schon beim folgenden Salamunov-Memorial in Maribor konnte sich Gurschler immerhin schon auf dem 10. Gesamtrang einfinden. Diesmal gelang der Wettkampf, wenn auch nicht fehlerfrei. Jonathan Gurchler bei seiner Bodenübung in Slowenien. Foto: Jure Banfi