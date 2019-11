Die 73. österreichischen Staatsmeisterschaften im Kunstturnen in Graz brachten einige Überraschungen in der Kunstturnszene. Von den 14 Staatsmeistertiteln aus dem Vorjahr wurden nur drei erfolgreich verteidigt. Alle Podeste der ausgetragenen Klassen zusammengerechnet, gingen die Medaillen diesmal in alle neun Bundesländer und an 16 verschiedene Trainingsstandorte. Für die achtköpfige Delegation aus dem SLZ St. Pölten reichte es aber zu keinem Titel.

Für die höchste Wettkampfklasse hatten sich beide Elite-Turnerinnen, die derzeit im LLZT trainieren, vorbereitet. Die 18-jährige Selina Kickinger (Union Böheimkirchen) ging nach langer Pause wieder an den Start eines hochkarätigen Wettkampfs, verzichtete aber verletzungsbedingt (Schulter und Wade) auf die Bodenkür, zeigte also nur drei von vier möglichen Geräteübungen.

Ihre Klubkollegin und Staatsmeisterin am Sprung von 2018, Jacqueline Jordan (19), startete nur am Balken. Beide konnten natürlich auch nicht beim Mehrkampftitel mitreden. Für Jordan reichte es mit Platz acht am Balken nicht zur Finalqualifikation. Für sie war es aber auch der Abschiedswettkampf. „Ich ziehe mich zurück, konzentriere mich jetzt auf meine BORGL-Matura im Frühjahr!“

Doping-Kontrolle wurde zum Störfaktor

Kickinger konnte sich am Stufenbarren aber trotz eines Sturzes mit dem vierten Platz fürs Finale qualifizierte. Am Folgetag nutzte sie ihre Chance auf ihrem Paradegerät dann aber nicht — Platz fünf. Dafür durfte sie beim Sprung im Finale turnen und konnte sich mit 1,5 Punkten Rückstand auf die Siegerin Bronze sichern. Es sollte die einzige Medaille bleiben.

„Leider gab es einige Widrigkeiten im Vorfeld, die keinen optimalen Wettkampf zuließen – so wurde Kickinger etwa unmittelbar vor ihrer Stufenbarrenübung zur Dopingkontrolle gebeten, was die Konzentration empfindlich gestört hat“, klagt Trainerin Agnes Hodi. „Trotzdem hat sie gezeigt, dass sie Niederösterreichs beste Turnerin und ein würdiges Mitglied des Nationalkaders ist!“

Auch Kickinger war zufrieden: „Es war schön nach zwei schwierigen Jahren mit ständigen Verletzungen wieder bei den Staatsmeisterschaften zu turnen. Dass ich einen Stockerlplatz schaffen kann, hätte ich nach so langer Verletzungspause nicht geglaubt“, hofft sie nun aber, dass es mit der Form rasch steil nach oben geht. „Wenn ich gesund bleibe, dann ist noch einiges möglich für mich“, ist die BORGL-Schülerin überzeugt.

Auch die 15-jährige Tullnerbacherin Marie Wolf (15) konnte ihren österreichischen Meistertitel aus dem Vorjahr nicht verteidigen. „Ich bin nach meinem Bänderriss trotz vollem Training noch nicht voll wettkampffit und werde wohl erst im kommenden Jahr, dann aber als dritte Vertreterin in der Eliteklasse, mein Comeback geben“, meinte sie.