Am Freitag fand für die Wienerwald-Senioren das entscheidende Relegationsspiel gegen den TC Pirawarth aus dem Weinviertel statt. „Der Sieger bleibt in der Landesliga, der Verlierer steigt in die Kreisliga“, erklärte Laabens Obmann Ernst Klement die Ausgangslage.

Doch das mit Spannung erwartete Duell endete mit einem Eklat. Pünktlich um 14 Uhr standen beide Teams bereit zum Eintrag in die Mannschaftsliste, doch Pirawarth zögerte. Ihre Nummer eins, ein ehemaliger slowakischer Staatsligaspieler, fand nicht den Weg nach Laaben. Immer wieder telefonierten die Pirawarther mit ihm, doch statt nach Laaben fuhr er nach Laab im Wald. Ohne ihren „Einser“ wollten die Gäste – trotz ausreichender Besetzung – nicht antreten, stattdessen den Auftakt bis zum Eintreffen ihres Topmanns verschieben.

Darauf ließ sich aber Laabens Mannschaftsführer Kurt Vevoda nicht ein. „Es gibt ein klares Regulativ, wann ein Tennismatch beginnen muss. Nach dem Eklat mit Altlengbach vor zwei Jahren, halten wir das Regelwerk nach Punkt und Beistrich ein.“

Doch ohne ihre Nummer 1 wollte der Pirawarth nicht antreten und reiste grußlos ab. Obmann Klement ist enttäuscht: „Pirawarth hätte genug Spieler am Platz gehabt. Diese Entscheidung ist auch unfair gegenüber unserer Mannschaft. Wir wollten auf sportlichen Weg gewinnen.“

Dennoch freute man sich übers Landesliga-Comeback. Klement: „Für einen kleinen Verein ist das eine herausragende Leistung. Wir haben schon heuer gezeigt, dass wir in der Landesliga mitspielen können und werden uns verstärken.“ Ludwig Schraml, der in Wien mit Altmannsdorf Landesmeister wurde, kehrt nach Laaben zurück. Wolfgang van Lindhout vom TC Gablitz kommt als weitere Verstärkung.