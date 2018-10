Zu einer tollen Laufveranstaltung wurde die 24. Auflage des Böheimkirchner Marktlaufs der Sportunion Böheimkirchen. Bei prächtigem Herbstwetter kamen so viele Menschen wie noch nie zuvor bei diesem Laufevent in den Park und erlebten spannende Läufe zuerst des Nachwuchses und dann auch beim Hauptlauf. Wobei sich die Spannung bei den Eliteläufern aber vor allem auf eine Frage beschränkt: Schafft der für die Sportunion St. Pölten laufende St. Veit Kevin Wallner einen neuen Streckenrekord. Im Vorjahr hatte er zwar in 15.58 Minuten gesiegt, war aber nicht an den Streckenrekord von Timon Theuer herangekommen. Im Jahr 2015 war der Athlet vom team2012.at mit einer Zeit von 15:36 ins Ziel gekommen.

Am Ende beendete Wallner seinen „Traumlauf“ über fünf Kilometer in 15:37 Minuten, also genau um eine Sekunde zu langsam, um Theuer den Rekord zu entreißen. „Dann muss ich halt nächstes Jahr nochmals kommen“, schmunzelte Wallner. Die junge Nicole Schmutzer setzte sich mit einem Sturmlauf auf der Zielgeraden in einem Fotofinish zeitgleich gegen die Triathletin Sabine Trattler durch (beide (22:02).

Erfreulich für SU-Böheimkirchen-Obmann Peter Schwarzenpoller. „Es kamen so viele Läufer wie noch ni nach Böheimkirchen!“ Mehr als 500 Aktive waren insgesamt auf den Beinen.