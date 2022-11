Letzter Dirtrun in der Hellsklamm

Werbung

Vorige Woche fand in der „Hellsklamm“ am Schöpfl der letzte Dirtrun der Geschichte statt. Altbürgermeister Helmut Lintner, der 2008 den Dirtrun auf den Schöpfl brachte, bilanziert: „Der Dirtrun-Hype ist nach Corona deutlich abgeklungen, aber ich freue mich, dass der Lauf am Schöpfl über lange Zeit immer das unerreichte Original in Österreich war und viele Medien von diesem ‚schmutzigen Spektakel‘ am Schöpfl berichteten.“

Auch viel Prominenz war über die Jahre am Start und wie all die Jahre davor waren am Dirtrun-Wochenende auch heuer die Hotels in der Region ausgebucht.

„Die Wirtschaft profitierte enorm von diesem Event“, freut sich Lintner. „Viele Orte, darunter auch Asperhofen, wollten den Dirtrun daher kopieren, aber das Original am Schöpfl erreichte halt doch keiner!“

Beim letzten Aufflackern des legendären Funevents am Schöpfl weinte auch der Himmel, es regnete zum Gaudium der rund 400 Starter in Strömen und sie bekamen für 70 Euro Startgeld noch eine ordentliche Extrapackung Schlamm serviert. Die besonders dreckige Schlammstation hätte es also gar nicht bedurft. Dazu gab’s die bekannten anderen Hindernisse wie Stromschlägestation, Reifenstapel- und sonstige Klettersektionenen sowie vieles mehr. Über Die Distanzen 10 und 20 Kilometer wurden die letzte „Wildsäue“ der Geschichte gekürt.

Ganz vorbei mit Laufsport am Schöpfl ist es damit abe rnatürlich nicht. Wer den Schöpfl laufend bezwingen will, kann dies auch im kommenden Jahr immer noch beim traditionellen Schöpflberglauf über 7 Kilometer machen. Denn dieser Berglaufklassiker wird bleiben und ist aus sportlicher Sicht natürlich auch wertvoller als der Dirtrun. So startete zuletzt beim Schöpflberglauf sogar das österreichische Juniorennationalteam.