Orientierungsläufer dominieren am Schöpfl

Am Christi Himmelfahrtstag findet traditionell der Schöpflberglauf in Laaben statt, der wiederum zum österreichischen Berglaufcup zählt. Trotz noch regnerischem und nebeligem Wetter haben sich heuer über hundert Aktive beim Startgelände am Sportplatz Laaben eingefunden. Denn alleine das österreichische Jugend- und Juniorennationalteam der Orientierungsläufer ist mit 30 Starterinnen und Startern gekommen. „Im Vorjahr wurden wir von 40-Jährigen geschlagen, diese Schmach wollten die Jungs ausbessern“, erklärte Teammanager Nikolaus Adenstedt das Großaufgebot. Und die Revanche ist ihnen am Feiertag mehr als gelungen.

Nach dem Startschuss von Organisator Walter Zugriegl ging es über 7,5 Kilometer hinauf zur Schöpflwarte auf 893 Meter Seehöhe. Und die Läufer des Orientierungslauf-Nationalteams dominierten vom Start weg, räumten alle Stockerlplätze ab. Der Sieg ging an den 19-jährigen Steirer Leo Holper aus Fürstenfeld, vor Anton Buschek und Simon Tobler. Sieger Leo Holper hat aus den Fehlern des Vorjahrs gelernt: „Der Schöpfl hat seine Tücken, man muss sich seine Kräfte richtig einteilen“, meinte er im Ziel zufrieden. Bei den Damen gewann Yivi Kastner, die Tochter des bekannten ORF-Sportreporters Boris Kastner-Jirka. Für das Nationalteam war dieser Lauf ein Qualifikationsbewerb für den Orientierungs-EM-Lauf in Rumänien.

Claus Rüdiger gratuliert der Siegerin Yivi Kastner, die den Triumph der Nachwuchselite im Orientierungslauf komplettierte. Foto: Ernst Klement

Aus heimischer Sicht präsentierte sich das Läuferfeld heuer doch arg dezimiert. „Junge Läufer kommen keine nach, was übrig bleibt, sind wir Oldies“, erklärt Sepp Ofner. Diese sind aber nach wie vor top. So war die Innermanzinger Berggemse bei den M65 wieder ganz klar voran. Ofner: „Nach dem dritten Platz bei den Berglaufstaatsmeisterschaften bereite ich mich bereits auf die Berglauf-EM in Adelboden vor“, freut er sich vor allem, heuer endlich wieder einmal verletzungsfrei zu sein. Der Sieg am Schöpfl war daher fast schon selbstverständlich für ihn.

Für weitere Stockerlplätze der Wienerwaldläufer sorgte der Maria Anzbacher Josef Ratteneder mit dem Sieg in der M75. Auch Claus Rüdiger aus Eichgraben ist wie immer beim Schöpfllauf noch dabei, sonst hat Corona das heimische Starterfeld sehr ausgedünnt.