Asperhofnerin startet beim USKO Melk durch

Letzten Winter trat die 12-jährige Nora Gugrel dem seit über 30 Jahren im Nachwuchsbereich äußerst erfolgreichen Laufverein USKO Melk bei und trainiert seither mehrmals in der Woche auf der Vereins-Trainingsanlage beim Stift Melk, wo auch Ende Februar die NÖ Crosslauf-Landesmeisterschaften ausgetragen wurde. Da sie damals erkrankt war, feierte sie aber erst Mitte März ihr gelungenes Debüt bei der Crosslauf-Staatsmeisterschaft in Ferlach in Kärnten mit dem elften Platz in der U-14-Klasse, bei der die Streckenlänge 1720 Meter betrug. Leider war sie im starken Team des USKO Melk um lediglich 0,5 Sekunden nur das viertbeste Mädchen und verpasste so die Silbermedaille im Dreierteam.

Bei der U-14-Landesmeisterschaft schaffte sie in der Sprintstaffel über 4x75-Meter nun aber überraschend Silber und beim 1000-m-Hindernislauf Platz fünf sowie über 800 Meter Rang sechs unter vielen routinierteren Mädchen. Gugrel ist sowohl im Sprint wie auch auf der Mittelstrecke unter den top 10 in NÖ zu finden, obwohl sie auch noch im nächsten Jahr der U-14-Klasse angehören wird.

Auch bei den Schulmeisterschaften für Tulln am Stockerl

Bei den Schulmeisterschaften im Dreikampf erreichte sie ihren größten Erfolg bislang. Unter 126 Mädchen erkämpfte sie den zweiten Platz und verhalf so der SMS Tulln zum dritten Platz im Teambewerb unter 21 Schulen. Mit 8,97 Sekunden knackte sie dabei erstmals 9-Sekunden-Schallmauer über 60 Meter. Im Weitsprung gelangen ihr 4,12 Meter und im Schlagballwurf 32,15 Meter, was ihre Allroundqualitäten unterstreicht.