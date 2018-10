Am Samstag fand im Sportzentrum NÖ der bereits traditionelle Impulstag des NÖ-Leichtathletikverbands statt. Dabei trafen sich alle Kaderathleten der Altersklassen U 16 bis U 20 mitsamt ihrer Trainer, um neue Impulse fürs Training zu erlangen beziehungsweise sich auszutauschen. Mit von der Partie waren dabei auch die besten Nachwuchsathleten der Union St. Pölten rund um U-18-Sprintrekordhalter Daiyehan Nichols-Bardi und Kugelstoß-Serienmeister Lorenz Lammerhuber. Einzig die St. Veiterin Lena Pressler war verhindert, sie befindet sich bereits für die Welt-Jugendspiele in Argentinien – und ist dort am Samstag im Einsatz.

Nach den Theorieeinheiten ging es für die Athleten und Trainer auch zu zwei Praxiseinheiten auf die Laufbahn des Sportzentrums. Den Höhepunkt des Impulstages bildete jedoch das Treffen mit Tennis-Starcoach Günther Bresnik. Der ehemalige Trainer von Boris Becker und gegenwärtigen Trainer des Weltranglisten-Achten Dominic Thiem stand den jungen Athletinnen und Athleten sowie deren Trainern über eine Stunde lang für Fragen zu Verfügung. Es entwickelte sich dabei eine interessante Diskussion, bei der Erfolgsmensch Bresnik einen sehr persönlichen Einblick in die Arbeit eines Weltklassetrainers gewährte.

„Das Gespräch mit Günther Bresnik war für alle ein absolutes Highlight, da kann man als Leistungssportler sehr viel mitnehmen“, freute sich NÖLV-Präsident Gottfried Lammerhuber über den prominenten Gast.