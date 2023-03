Kickboxer küren Staatsmeister

Werbung

Die WKF-Staatsmeisterschaften im Sportzentrum Maria Anzbach (beim Fußballplatz) sind mit den Vorkämpfen bereits voll in Gang. Am späteren Nachmittag beginnt die Fight-Night dann mit den Titelkämpfen. Für Österreichs beste Kickboxer handelt es sich dabei um die vorletzte Chance, sich für die Europameisterschaft im Herbst zu qualifizieren. Gekämpft wird in den Altersklassen Girls und Boys, Kinder U 13 und Junioren U 18 sowie in den allgemeine Klassen, Senioren und Veteranen, Damen und Herren.

2. Wienerwald Grand-Prix wurde fixiert

Bereits im Vorfeld wurde vom Niederösterreichischen Landesverband der WKF Austria beschlossen, dass am 17. Juni erneut eine hochkarätige internationale Kickbox-Veranstaltung der Superlative in Eichgraben steigen wird. Organisator ist, wie schon beim ersten Wienerwald Grand-Prix der KBC Eichgraben, dessen umtriebiger Obmann und Weltmeister Florian Bartl auch als WKF-Landesverbandspräsident fungiert.

Auch Teambewerb wird es wieder geben

Die Damen und Herren der Vorkämpfe stammen aus österreichischen Vereinen oder aus dem EU-Ausland und sind laut WKF-Weltverband in der Kategorie B und C eingeordnet. Diese Fights bestehen aus Kickboxen in der Disziplin K1 und klassischen Boxkämpfen. Das Highlight bildet wieder ein internationales Acht-Mann-Turnier, bei dem vier österreichische Kämpfer gegen vier Kämpfer aus dem Rest Europas in einem K.-o.-Turnier-System antreten werden. Dem Sieger des Turniers winkt hier ein durch Sponsoren ermöglichtes Preisgeld.