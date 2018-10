Die Titelkämpfe am Samstag in St. Pölten zeigten ein vitales Bild dieser olympischen Sportart in Niederösterreich. Wermutstropfen: Mit Selina Kickinger (17) und Jacqueline Kotrnetz-Jordan (18, beide Union Böheimkirchen) fehlten verletzungsbedingt die beiden Topturnerin von Leistungszentrum-Cheftrainerin Agnes Hodi.

Ausgetragen wurden die Mehrkämpfe aller Wettkampfklassen ab sechs Jahren bis inklusive Jugendstufen sowie die Geräte-Titel nach internationalem Reglement für die Elite und die Juniorinnen. Rund 70 Mädchen waren angemeldet, NÖFT-Landesfachwartin Teresa Köhler freute sich über die vielen Teilnehmer.

Für die Tullnerbacherin Marie Wolf (14) verlief der Saisonauftakt außerordentlich erfolgreich. Sie konnte nicht nur die höchste Jugendklasse für sich entscheiden und damit den Titel der NÖ Junioren- und Jugendmeisterin im Mehrkampf erobern, sie gewann auch gleich an drei Einzelgeräten die Titel. Die Turnerin trat heuer im Herbst in das BorgL St. Pölten ein und konnte damit ihr wöchentliches Trainingspensum auf über 20 Stunden heben.

Dabei war nicht klar, ob sie rechtzeitig zur Saison wieder fit wird. Unmittelbar nach ihrem ÖM-Titel im Juni erlitt sie einen Muskelfaserriss im Bauchbereich und fiel für Wochen gänzlich aus. Für diese Saison stehen noch Wettkämpfe in Malta und Luxemburg für sie an.

Vizelandesmeistertitel für Martin Wolf

Für Bruder Martin (12) ging es bereits am Vormittag um drei Gerätetitel. Am Boden konnte er sogar den Titel des Vizelandesmeisters hinter dem 18-jährigen Gänserndorfer Lehner erringen. „Ich hätte schon auch in meiner Wettkampfklasse J2 turnen können, aber das wäre sportlich wertlos“, erklärt er. „Ich wollte wissen, wie viele Punkte ich an den Geräten nach internationalen Maßstäben schaffe.“ Auch er bestreitet heuer noch zwei Auslands-Wettkämpfe in Luxemburg und Tschechien.

Beide Wolf-Geschwister haben heuer einen Trainerwechsel vollzogen. Marie wechselte im LLZT zu Sissy Lehota und Martin freut sich über die Nachfolge von Trainerlegende Sivado, die niemand geringerer als Dieter Egermann angetreten hat. „Ihn kenne ich seit meinem fünften Lebensjahr aus Wiener Tagen!“