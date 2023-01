Das Jahr klingt in der Bundeshauptstadt laufend aus

Werbung

Nach zwei Jahren Coronapause fand in Wien wieder der Silvesterlauf über den Ring – 5,4 km statt. Rund 4.000 Starter liefen heuer an den Prachtbauten der Ringstraße vorbei.

Jung und Alt, Spitzenathleten und Hobbyläufer aus aller Welt nahmen mit großer Begeisterung teil, viele davon fantasievoll kostümiert. Die wunderbare Silvesterstimmung trug dazu bei, dass der Event erneut zum krönenden Sport-Jahresabschluss des Jahres 2022 wurde.

Der Eichgrabener Alexander Rüdiger tauschte nach vielen Jahren der Moderation dieses größten Silvesterlaufs des Landes diesmal wieder Mikrofon gegen Laufschuhe und erklomm mit seinem Geldscheffel-Team sogar einen Stockerlplatz bei der Kostümwertung mit seinem Team „Moneymakers“.

Sulzer trotzt Hüft-OP und gewinnt Nordic Walking

„Lieber hätte ich den Laufbewerb gewonnen, aber dafür hat mir der Arzt Startverbot gegeben.“

Mit dabei waren auch wieder etliche Laabentalläufer, darunter der ehrmalige Mastersklassen-Silvesterlaufsieger Rudi Sulzer aus Altlengbach. Der 85-Jährige sorgte auch diesmal wieder für eine außergewöhnliche Leistung. Denn nur drei Monate nach seiner Hüftoperation stand er schon wieder am Start, diesmal aber beim Nordic-Walking-Bewerb. Diesen gewann er auch souverän in der M 85. Sein knapper Kommentar: „Lieber hätte ich den Laufbewerb gewonnen, aber dafür hat mir der Arzt Startverbot gegeben.“ Ende 20223 will er aber wieder im Laufschritt die Ringstraße absolvieren.

Die anderen Laabentalläufer ließen es ruhiger angehen, nahmen eher nach dem Motto „Dabeisein ist alles“ teil und genossen die außergewöhnliche Atmosphäre des Laufs. Neben Vizebürgermeister Johann Leitner ließen auch Franz Breitenecker und NÖN-Mitarbeiter Ernst Klement das Jahr im Laufschritt ausklingen.