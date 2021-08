Ein beeindruckendes Wochenende hat der Neulengbacher Benjamin Baumgartner hinter sich. Der internationale Yamaha R3 bLU cRU Cup machte Station am legendären Schleizer Dreieck in Deutschland und Niederösterreichs Toptalent zeigte dabei mächtig auf.

Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren waren wieder Besucher erlaubt und so waren die Ränge mit 28.000 begeisterten Motorsportfans gefüllt, die für eine tolle Atmosphäre sorgten. „Die Stimmung war überwältigend, da macht Motorradfahren gleich noch mehr Spaß“, war auch der noch nicht ganz 15-Jährige begeistert.

Auch die Rennstrecke war für ihn etwas ganz Besonderes. „Es handelt sich in Schleiz nämlich um keine herkömmliche Rennstrecke, sondern um eine öffentliche Straße, die an diesem Wochenende für die Internationale Deutsche Meisterschaft IDM und den Yamaha R3 Cup gesperrt wird“, staunte Baumgartner bei der Streckenbesichtigung am Donnerstagabend selbst nicht schlecht. „Statt den üblichen Auslaufzonen links und rechts der Strecke gibts auf diesem Rundkurs nur Kornfelder und Wiesen! Zusätzlich geht es ständig bergauf und bergab“, hatte er somit sein vielleicht islang anspruchsvollstes Rennwochenende vor sich.

Abtasten im Training, dann Vollgas im Rennen

In den Trainings am Freitag musste sich Baumgartner daher erst einmal mit der Strecke vertraut machen und die Scheu vor diesem speziellen Kurs ablegen. „Dies gelang mir recht schnell“, war er mit dem zehnten Startplatz nach dem Qualifying zufrieden. Gestartet wurde somit aus Reihe vier in beiden Rennen. Am Ende sollte er sich zweimal verbessern können. Nach spannenden Zweikämpfen holte er die Plätze sieben beziehungsweise acht.

„Im ersten Rennen haben ich nach einem guten Start die zweite Gruppe angeführt. Ich wollte unbedingt zur Führungsgruppe aufschließen, der fehlende Windschatten hat mir das aber unmöglich gemacht“, musste er sich mit dem siebenten Platz zufrieden geben. „Trotzdem war das schon ein starkes Rennen“, freut er sich.

Richtig zur Sache ging es aber dann im zweiten Rennen! „Ich hatte super Zweikämpfe und ständige Positionswechsel mit den anderen Fahrern. Bei fast 200 km/h hatten wir mehrmals Körperkontakt, das war echt hart am Limit. Aber so fährt man nun mal im internationalen Rennsport. Und mit Platz acht bin ich auch sehr zufrieden“, erzählt Baumgartner.

Vater Ewald ist ebenso stolz: „Zweimal unter den ersten Zehn und das bei einem starken Starterfeld mit Fahrern aus fünf Nationen! Außerdem gehört Benni zu den Jüngsten. Das hat er wirklich super gemacht!“

Jetzt geht es zum Training auf die 1.200 Kilometer entfernte Moto-GP-Strecke in Assen (Niederlande), wo Mitte August das nächste Cup-Rennen stattfindet. „Dazwischen fahre ich auch noch zum Red-Bull-Ring und schaue mir am Wochenende die großen Stars der Moto-GP an. Außerdem drücke ich dort meinen Kollegen im Austrian-Junior-Cup die Daumen“, freut sich Baumgartner auf ein entspanntes Wochenende – einmal als Zuschauer.