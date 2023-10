Austrian Junior Cup: Wannenmacher wird Zweiter der Gesamtwertung

Derdiesjährige AJC-Champion heißt Daniel Krabacher. Der Tiroler war auch beim Saisonfinale in Deutschland nicht zu stoppen: Mit den Plätzen eins und zwei in den beiden finalen Rennläufen am Hockenheimring sicherte sich Krabacher den Gesamtsieg 2023. „Ein tolles Gefühl! Ich fahre seit drei Jahren im Austrian Junior Cup und jetzt hat es mit dem Titel geklappt“, freute sich der Youngster, der fünf Saisonsiege feiern konnte. Bei elf von insgesamt zwölf Läufen zum Austrian Junior Cup landete der er am Podium. Aber auch Niklas Wannenmacher darf stolz auf seinen zweiten Gesamtrang, noch vor dem Deutschen Alexander Weizel, sein.

Als Belohnung winkt beiden Österreichern die Chance, vom Austrian Junior Cup in den Red Bull MotoGP Rookies Cup aufzusteugen. Nach dem Saisonfinale haben vier AJC-Talente bereits Anfang Oktober die Chance, sich für die nächsten Aufgaben auf der „Road to MotoGP“ zu empfehlen. Neben Krabacher und Wannenmacher, sind das noch Denis Kiesewetter, ein weiterer Niederösterreicher, sowie der Deutsche Alexander Weizel. Die Sichtungsläufe gehen bereits diese Woche im spanischen Guadix über die Bühne.

„Mit Leo Rammerstorfer ist ja bereits ein ehemaliger AJC-Pilot im Red Bull MotoGP Rookies Cup unterwegs. Wir sind sehr stolz, dass die Performance unserer Talente auch in höheren Serien auf dem Weg in die Motorrad-Weltmeisterschaft wahrgenommen wird“, erklärt Christoph Gerlach vom AJC-Veranstalter BG Sportpromotion.